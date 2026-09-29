„NA IZBORIMA NEMA KONOPACA, KAMIONA I PRETNJI - IMA GLASAČKIH LISTIĆA!“ Adrijana Mesarović o Margetićevoj retorici koja uključuje pretnje

ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke Adrijana Mesarović objavila je na svom Instagram profilu oštru reakciju na javne nastupe Domagoja Margetića, osvrnuvši se na njegove stavove o Aleksandru Vučiću, studentskoj listi i aktuelnim političkim dešavanjima u Srbiji

Foto: Printscreen Instagram - Adrijana Mesarović

Mesarović se posebno osvrnula na retoriku koja uključuje pretnje, nasilje i neprihvatanje izbornog rezultata.

- Domagoj Margetić je javno podržao studentsku listu, a u snimcima koje ponosno kači govori o „revoluciji i pobuni“, jurenju ljudi ulicama, vezivanju i trpanju u kamione, vešanju na banderama i pozivu da se izborni rezultat ne prihvati ukoliko mu ne bude po volji. Pominjao je u stanju nervnog rastrojstva i sudbinu Čaušeskua govoreći o Aleksandru Vučiću. Takve jezive i odvratne pretnje su tipičan primer psihički obolelog uma! - ističe ona.

- Lažov i srbomrzac, čak je pokušao da zatruje javni prostor i naravno izmišljenom aferom Sarajevo safari za koju se utvrdilo da je surova laž i izmišljotina. A sada se ide i korak dalje — na porodicu Aleksandra Vučića, na njegove roditelje. I nije ovo politički sukob, ovo je bolesna mržnja prema jednom čoveku čija je jedina krivica u tome što voli Srbiju i što se za nju bori! A to Margetića razara i uništava, baš kao i one koje podržava - blokadere!

- Zato nije greška što Margetića zbog ovakve retorike nazivamo „ustašom“ i „srbomrscem“. I građani Srbije su takođe doneli sud o tome, jer kako drugačije okarakterisati nekog ko mrzi sve što je srpsko! I tu padaju sve maske. Ko god pretnjama, vešalima i napadima na porodicu pokušava da zameni politički argument, neka svoje stavove iznese pred građane i prihvati njihovu odluku. A građani Srbije, sigurna sam, nikada neće podržati takve stavove! - rekla je Mesarović.

U završnici objave poručila je da se političke razlike rešavaju na izborima i da poslednju reč imaju građani.

- Na izborima nema konopaca, kamiona i pretnji - ima glasačkih listića. I poslednju reč nemaju ni Margetić ni njgovi blokaderi. Imaju je građani Srbije! Pobediće lista broj 1 ,,Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija”! Pobediće ujedinjena Srbija! - zaključuje Mesarović.