Brazil nekako preživeo goleadu, tuča igrača obeležila meč sa Australijom (VIDEO)
Nemile scene bacile senku na sjajan meč
Fudbalska reprezentacija Brazila uspela je da savlada Australiju sa 4:2 u prijateljskom meču u Brizbejnu, ali je utakmica donela mnogo više drame nego što rezultat govori.
Meč je obeležio i incident koji je dodatno podigao tenzije tokom susreta.
Brazil je poveo preko Vandersona, ali je Australija uspela da preokrene rezultat. Rafinja je potom preuzeo odgovornost i sa bele tačke doneo izjednačenje, da bi u nastavku Brazil ponovo stigao do prednosti.
Bruno Gimaraeš i Vinisijus Žunior bili su strelci u drugom poluvremenu, čime je ekipa Karla Ančelotija uspela da izbegne novu neprijatnost protiv Australije.
Posebno se mnogo očekivalo od najvećih brazilskih zvezda. Rafinja je još jednom pokazao koliko je važan za napad Brazila, dok je Vinisijus uspeo da se upiše u strelce. Endrik je ovog puta počeo sa klupe, a ušao je u drugom poluvremenu. Upravo je on i bio protagonista tuče sredinom drugog poluvremena.
Brazil je tako popravio utisak posle prvog duela sa Australijom, kada je bilo 1:1. Tada je Rayan golom u nadoknadi vremena spasao Brazilce od poraza, nakon što je Rafinja izveo korner.
Kada već pominjemo Rafinju, dodaćemo i to da je teren napustio pre vremena zbog povrede.
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