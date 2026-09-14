KLASIČNU MUZIKU PRIBLIŽAVA MLADIMA: Pred nama dve velika koncerta Subotičkog simfonijskog orkestra
Posle sjajnog koncerta „ABBA Simfonik“, kojim je Subotički simfonijski orkestar obeležio Dan grada, septembar donosi još dva izuzetno zanimljiva i sasvim različita susreta sa publikom u aranžmanu ovog orkestra. Prvi nas očekuje već 24. septembra, u okviru 33. Međunarodnog festivala pozorišta za decu, kada će Subotički simfonijski orkestar izvesti čuvenu muzičku bajku „Peća i vuk“ Sergeja Prokofjeva.
Ovaj program zauzima posebno mesto u misiji orkestra, jer muziku kroz bajkovitu priču i zvuk različitih instrumenata, približava najmlađoj publici pružajući joj priliku da upozna svet simfonijskog orkestra na način koji joj je blizak, razumljiv i prijemčiv.
-Od početka sam želeo da Subotički simfonijski orkestar ne bude samo mesto na kojem se izvodi veliki repertoar, već i mesto prvih susreta sa muzikom. Kada dete prvi put čuje orkestar uživo, prepozna instrument, njegov zvuk i poveže ga sa junakom iz priče, tada se događa nešto važno. To će biti jedan lep koncert, a nadam se da će upravo taj trenutak u nekom mališanu probuditi ljubav prema muzici koja će trajati i razvijati se - kaže Miloš Nikolić, osnivač i umetnički rukovodilac Subotičkog simfonijskog orkestra.
Samo nekoliko dana kasnije, 27. septembra od 20 časova, orkestar će prirediti još jedan koncert koji potvrđuje njegovu dugogodišnju posvećenost mladim umetnicima. Tog dana će Balska dvorana Narodnog pozorišta prvi put biti scena na kojoj će, uz Subotički simfonijski orkestar, nastupiti mlada subotička pijanistkinja Sara Jović, koja je svoj umetnički put nastavila na prestižnoj Kraljevskoj akademiji u Briselu. Sara Jović vraća se u svoj grad kako bi sa Subotičkim simfonijskim orkestrom izvela dela Volfganga Amadeusa Mocarta.
-Kada govorimo o mladim umetnicima, govorimo o nečemu što je za mene posebno važno. Kao profesor violine i umetnik znam koliko znači kada vam neko ukaže poverenje i pruži priliku da stanete na veliku scenu. Zato sam od početka nastojao da naš orkestar bude otvoren prema mladim talentima. Nije dovoljno samo govoriti o tome koliko su talentovani već je potrebno i dati im priliku da sviraju, da se razvijaju, da steknu iskustvo i da osete šta znači biti deo jednog profesionalnog orkestra. To znači dati im priliku da se dokažu i jednog dana nas naslede - ističe Nikolić.
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