SAZVEŽĐE PSA: DŽejkob Elordi u najzrelijoj ulozi karijere, u režiji Ridlija Skota

EPSKA priča o opstanku, gubitku i potrazi za humanošću u svetu posle kraja sveta, u bioskopima od 27. avgusta.

Foto: TDS/Sazvežđe psa

Ridli Skot, reditelj filmova "Marsovac", "Gladijator" i "Pad crnog jastreba", vraća se na veliko platno epskim trilerom "Sazvežđe psa", koji od 27. avgusta stiže u domaće bioskope.

Foto: TDS/Sazvežđe psa

U glavnoj ulozi je Džejkob Elordi, koji nakon zapaženih uloga u "Euforiji", "Frankenštajnu" i "Prisili" sada preuzima svoju najzahtevniju i najzreliju dramsku ulogu do sada.

Film je zasnovan na istoimenom bestseleru Pitera Helera.

Foto: TDS/Sazvežđe psa

Radnja je smeštena u 2035. godinu, u postapokaliptički Kolorado opustošen epidemijom i bolešću, gde je opstanak instinkt, ali humanost izbor. Elordi tumači Higa, pilota koji sa svojim psom Džasperom i oštećenim avionom kruži nebom u potrazi za znacima da svet još nije potpuno izgubljen.

- Hig ima taj osećaj u sebi da postoji nešto tamo napolju, da se svetu nije zaista kraj - kaže Elordi o svom liku i dodaje:

- Traga za ostacima humanosti koju je poznavao pre nego što se svet okončao.

Za Skota, ovo je priča koja izbegava klišee kraja sveta i umesto toga se bavi samodovoljnošću i ljudskim odnosima.

- Učiniću sve da izbegnem klišee, to mi je mantra u svemu što radim - kaže reditelj.

- Ovo je priča o samoći koju rađa pustoš, i o tome kako se kroz nju iznova vraćamo prirodi oko sebe - dodaje.

Elordi je istakao i poseban odnos sa Ridlijem Skotom.

- Ridli je vizionar, i mislim da je na listi filmskih heroja svakog glumca. Čim mi je poslao scenario, pristao sam bez razmišljanja - rekao je Elordi.

Foto: TDS/Sazvežđe psa

Uz Elordija i Skota, u filmu glume Džoš Brolin koji tumači bivšeg marinca Benglija, Margaret Kvoli kao Sima, Gaj Pirs, Alison Dženi i Benedikt Vong. Scenario je napisao Mark L. Smit, a muziku potpisuje Heri Gregson-Vilijams.

"Sazvežđe psa" je snimljeno u Italiji, gde su Dolomiti odigrali ulogu Stenovitih planina.

Film je u bioskopima u Srbiji od 27. avgusta.