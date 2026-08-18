TRAG KOJI NE BLEDI: U Narodnom muzeju u Kraljevu otvorena retrospektivna izložba Dragana Pešića
Od prvih grafika, ulja na platnu, akrilika i ručne kaligrafije, pa sve do prepoznatljivog grafičkog dizajna, pisma i digitalne umetnosti – stvaralački put akademskog slikara Dragana Pešića (1960-2023) predstavljen je na retrospektivnoj izložbi koja je, u okviru ovogodišnjeg Žičkog Duhovnog sabora „Preobraženje 2026“, otvorena u Narodnom muzeju u Kraljevu.
Ova izložba autora Ljubiše Simovića, muzejskog savtnika, Pešićevog prijatelja i dugogodišnjeg saradnika, publici predstavlja celinu stvaralačkog opusa jednog od najznačajnijih kraljevačkih grafičkih dizajnera, ali i korene vizuelne poetike po kojoj je ovaj umetnik još pre nekoliko decenija postao prepoznatljiv.
– Želeo sam da pokažem da ono po čemu Pešića najveći broj ljudi potnaje, a to su digitalna umetnost i pismo, ima svoje korene u likovnim promišljanjima kojima se bavio na kraju studija i neposredno posle njih. Uz to, veoma ozbiljno se bavio ručnom kaligrafijom i klasičnim likovnim formama, što je presudno uticalo na njegovu poetiku koja je kasnije nastavljena kroz digitalnu umetnost – kaže za „Novosti“ Ljubiša Simović, autor izložbe.
Istaknuti grafički dizajner, kaligraf, univerzitetski profesor, uz dubok, neizbrisiv trag u srpskoj primenjenoj umetnosti i kulturi, Pešić je tokom poslednjih decenija ostavio snažan pečat na vizuelnom identitetu brojnih uglednih kulturnih ustanova sa kojima je sarađivao.
Radio je idejna rešenja, grafički dizajn i digitalnu grafiku, a opremio je veliki broj knjiga i izdanja i Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ i Narodnog muzeja u Kraljevu.
Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju plakati. Njegov izvanredan potpis decenijama je prisutan na plakatima Žičkog duhovnog sabora „Preobraženje“, još od 1994. godine i trećeg izdanja jedne od naših najznačajnijih književnih smotri.
Preporučujemo
KRAJ VELIKE KARIJERE: Preminula slovenačka glumica Milena Zupančič
15. 08. 2026. u 17:29
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)