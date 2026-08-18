TRAG KOJI NE BLEDI: U Narodnom muzeju u Kraljevu otvorena retrospektivna izložba Dragana Pešića

Od prvih grafika, ulja na platnu, akrilika i ručne kaligrafije, pa sve do prepoznatljivog grafičkog dizajna, pisma i digitalne umetnosti – stvaralački put akademskog slikara Dragana Pešića (1960-2023) predstavljen je na retrospektivnoj izložbi koja je, u okviru ovogodišnjeg Žičkog Duhovnog sabora „Preobraženje 2026“, otvorena u Narodnom muzeju u Kraljevu.

G.Šljivić

Ova izložba autora Ljubiše Simovića, muzejskog savtnika, Pešićevog prijatelja i dugogodišnjeg saradnika, publici predstavlja celinu stvaralačkog opusa jednog od najznačajnijih kraljevačkih grafičkih dizajnera, ali i korene vizuelne poetike po kojoj je ovaj umetnik još pre nekoliko decenija postao prepoznatljiv.

G.Šljivić





G.Šljivić Ljubiša Simović, autor izložbe

– Želeo sam da pokažem da ono po čemu Pešića najveći broj ljudi potnaje, a to su digitalna umetnost i pismo, ima svoje korene u likovnim promišljanjima kojima se bavio na kraju studija i neposredno posle njih. Uz to, veoma ozbiljno se bavio ručnom kaligrafijom i klasičnim likovnim formama, što je presudno uticalo na njegovu poetiku koja je kasnije nastavljena kroz digitalnu umetnost – kaže za „Novosti“ Ljubiša Simović, autor izložbe.



Istaknuti grafički dizajner, kaligraf, univerzitetski profesor, uz dubok, neizbrisiv trag u srpskoj primenjenoj umetnosti i kulturi, Pešić je tokom poslednjih decenija ostavio snažan pečat na vizuelnom identitetu brojnih uglednih kulturnih ustanova sa kojima je sarađivao. G.Šljivić

Radio je idejna rešenja, grafički dizajn i digitalnu grafiku, a opremio je veliki broj knjiga i izdanja i Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ i Narodnog muzeja u Kraljevu.

G.Šljivić

Posebno mesto u njegovom stvaralaštvu zauzimaju plakati. Njegov izvanredan potpis decenijama je prisutan na plakatima Žičkog duhovnog sabora „Preobraženje“, još od 1994. godine i trećeg izdanja jedne od naših najznačajnijih književnih smotri.



G.Šljivić