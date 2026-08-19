ŽAN-KLOD VAN DAM STIŽE U NIŠ: Čuveni glumac specijalni gost Filmskih susreta (VIDEO)
JEDNA od najvećih akcionih zvezda Holivuda, Žan-Klod van Dam, dolazi u Niš, gde će biti specijalni gost svečanog otvaranja Međunarodnog filmskog festivala, poznatog kao "Filmski susreti".
Najstariji festival posvećen glumcu i glumačkoj umetnosti biće održan od 25. do 30. avgusta, u organizaciji Grada Niša i Niškog kulturnog centra. Publiku tokom šest festivalskih dana očekuje 26 filmova, među kojima je čak 12 premijera.
Ipak, najveću pažnju svakako će privući dolazak Žan-Kloda van Dama. Slavni glumac prisustvovaće regionalnoj premijeri filma "Baštovan" ("Jardinier"), u kojem tumači glavnu ulogu. Njegovo pojavljivanje na crvenom tepihu Letnje pozornice u Niškoj tvrđavi biće jedan od najznačajnijih trenutaka ovogodišnjeg festivala.
Projekcije će biti održane na dve lokacije – u bioskopu "Vilin grad" i na Letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Festival i ove godine ostaje veran svojoj tradiciji vrednovanja glumačkih ostvarenja, ali donosi i zanimljiv spoj filmskih klasika i savremene produkcije.
Pored premijera, publiku očekuju projekcije kultnih filmova na velikom platnu, susreti sa glumcima i autorima, kao i bogat prateći program.
Dolazak jedne od najprepoznatljivijih zvezda akcionog filma dodatno će podići atmosferu u Nišu, koji će krajem avgusta ponovo biti u centru regionalne filmske scene.
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