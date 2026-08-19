UHAPŠENA POLICAJKA IZ ALIBUNARA: Sumnja se da je odala tajne podatke o vozilu i vlasniku

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje S. M. (60) iz Banatskog Karlovca u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo odavanje tajnih podataka.

N. Bijelić

Osumnjičena je uhapšena, jer se tereti da je tokom avgusta ove godine, kao referent na upravnim poslovima u policijskoj stanici u Alibunaru, iz službene evidencije neovlašćeno pribavljala tajne podatke sa oznakom tajnosti „poverljivo“, koji se odnose na vozilo i njegovog vlasnika.

Ona će biti sprovedena radi saslušanja u Više javno tužilaštvo u Pančevu, uz dostavljanje krivične prijave Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.