Hapšenja i istraga

UHAPŠENA POLICAJKA IZ ALIBUNARA: Sumnja se da je odala tajne podatke o vozilu i vlasniku

Slađana Matić

19. 08. 2026. u 16:50

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Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu je određeno zadržavanje S. M. (60) iz Banatskog Karlovca u trajanju do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo odavanje tajnih podataka.

УХАПШЕНА ПОЛИЦАЈКА ИЗ АЛИБУНАРА: Сумња се да је одала тајне податке о возилу и власнику

N. Bijelić

Osumnjičena je uhapšena, jer se tereti da je tokom avgusta ove godine, kao referent na upravnim poslovima u policijskoj stanici u Alibunaru, iz službene evidencije neovlašćeno pribavljala tajne podatke sa oznakom tajnosti „poverljivo“, koji se odnose na vozilo i njegovog vlasnika.

Ona će biti sprovedena radi saslušanja u Više javno tužilaštvo u Pančevu, uz dostavljanje krivične prijave Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

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