SELAKOVIĆ OTVORIO SABOR VIOLINISTA: Ko čuva kulturu, čuva i narod! - Pranjani ponovo centar srpske tradicije

PODIZANjEM saborske zastave na obroncima Suvobora ministar kulture Nikola Selaković svečano je otvorio 8. Sabor violinista u Pranjanima i tom prilikom istakao da se istorija jednog naroda piše u knjigama, ali da je kultura ono što jedan narod čini narodom.

foto: Ministarstvo kulture

- Istorija jednog naroda piše se u knjigama, ali ono što jedan narod čini narodom jeste njegova kultura. To je ono što se čuje u njegovoj muzici, što se vidi i oseti u njegovom tonu, to je ono što govori svaki instrument na kojem taj narod svira - istakao je ministar, koji je ovogodišnji domaćin manifestacije.

Podsećajući na značaj saborovanja posvećenog tradicionalnim instrumentima, ministar je naveo da su kroz slične manifestacije — od Sabora trubača u Dragačevu i Sabora frulaša u Prislonici do Sabora violinista u Pranjanima — sačuvani i promovisani različiti oblici muzičkog nasleđa Srbije.

foto: Ministarstvo kulture

Govoreći o violini, istakao je da su je, kao i trubu, naši muzičari prihvatili i učinili delom sopstvene tradicije, često bez poznavanja notnog zapisa, ali sa izuzetnim sluhom i sposobnošću da emociju pretoče u muziku.

- Narod više pamti ono što je odsvirano i otpevano, nego ono što je napisano. Naš narod je izdržao i vekove turskog ropstva iako nepismen, ali znao je da peva, da pripoveda i to je ono što nas je očuvalo - rekao je Selaković.

foto: Ministarstvo kulture

On je posebno istakao značaj Sabora za Pranjane i ceo ovaj kraj, naglasivši da je manifestacija, iako mlada, uspela da se ukoreni brže nego što se očekivalo, istovremeno doprinoseći ponovnom oživljavanju ovog dela podno Suvobora i Ravne gore.

foto: Ministarstvo kulture

- Ovaj Sabor će, uveren sam, živeti dugo, zato što okuplja dobre ljude, čista srca, zato što okuplja one kojima su umetnost i violina život, i zato što okuplja one koji vole Srbiju, vole i čuvaju našu tradiciju i kulturu - rekao je ministar i dodao da su Pranjani postali mesto gde se ljudi okupljaju i gde se najbolji virtuozi na violini nadmeću.

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