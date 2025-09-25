Kultura

PUT SABORNOSTI U RUSKOM DOMU: Tri događaja povodom obeležavanja 13. "Dana Republike Srpske u Srbiji"

Vukica STRUGAR

25. 09. 2025. u 10:59

U OKVIRU 13. "Dana Republike Srpske u Srbiji", koji se ove godine održavaju pod sloganom "Put sabornosti", u Ruskom domu u Beogradu biće održana tri događaja.

ПУТ САБОРНОСТИ У РУСКОМ ДОМУ: Три догађаја поводом обележавања 13. Дана Републике Српске у Србији

foto promo

Postavka "Iskra" akademskog slikara Renata Rakića biće u sali Ruskog doma 25.septembra, a izložbu je pripremio Muzej savremene umetnosti Republike Srpske. Istog dana u koncertnoj sali nastupiće kamerni ansambl Akademije umetnosti Banjaluke. Na koncertu će nastupiti Marija Pilipović (flauta), Sonja Vojvodić (violina), Teodor Ikanović (violina), Srna Majar (viola) i Lidija Paulin (violončelo).

Narednog dana na istom mestu održaće se poetsko-muzički performans "Diplomatski put Ive Andrića", koji je pripremila JU Muzička škola "Stevan Stojanović Mokranjac" iz Bijeljine. Na sceni Ruskog doma nastupiće Dušan Sekulić (harmonika), kojem će se pridružiti trio Goran Ilić (klavir), Branislav Rajković (perkusije) i glumac Bojan Belić. Za sve programe ulaz je slobodan.

