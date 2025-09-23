SLAJ I BEDA EKSCENTRIČNOG VELIKANA: Na licu mesta- Austrijski slikar Egon Šile (1890-1918) ne predstaje da intrigira životom i delom
KRŠIO je društvene tabue, skandalizovao savremenike slikama i načinom života, veličavan i "precrtavan", Egon Šile (1890- 1918) jedna je od najmarkantnijih i najkontroverznijih pojava svoga doba.
Početkom 20. stoleća Beč je bio centar Evrope u svakom, pa i kulturološkom smislu: u glavnom gradu Austrije istovremeno su stvarali Maler, Rilke, Cvajg, Klimt, Kokoška, Mozer, Adler, Frojd, a oslobođena seksualnost u svim sferama nauke i umetnosti polako je dolazila u prvi plan...
Egon Šile rođen je u gradiću Tuln, u porodici železničara. Već sa 14 godina izgubio je oca koji je umro od sifilisa i brigu o dečaku preuzeo je ujak Leopold Čihanek. Dečak je bio prilično loš đak, tih i stidljiv. Vreme je najradije provodio na železničkoj stanici, crtajući vozove i druge stanične motive.Osim atletike i crtanja ništa ga nije mnogo zanimalo, zato ga je ujak upisao na Akademiju lepih umetnosti u Beču. U to doba upoznao je Gustava Klimta koji je ubrzo postao uzor mladog umetnika. Slavni kolega kupovao je njegove crteže, dovodio modele, zato najraniji Šileovi radovi pokazuju veliku sličnost sa Klimtovim delima i Bečkom secesijom.
Palata Belvedere
U JEDNOJ od palata Belvedere izloženi su neki od poznatih radova znamenitog slikara. Tu su "Fasade kuća (prozori)" 1914, na kojoj su najverovatnije "pozirale" kuće iz Češkog Krimlova, u kome je rođena slikareva majka. U istom prostoru je i "Čučeći par (Porodica)", 1918 - bezvremenski prikaz muškarca i žene, koji je likovna kritičarka Berta Cukerkand nazvala "Porodica" posle rane smrti Egona i Edit, preminule u šestom mesecu trudnoće.
Portret pod nazivom "Eduard Kozmak" 1910, prikazuje "zaleđenog" izdavača, čije držanje je napeto, s naglašenom glavom i masivnim čelom. Ramena su mu blago povučena napred, a koščate ruke stisnute između kolena. Figura je u snažnom kontrastu sa pozadinom, a Šileov ekspresivni stil je ovde već prepoznatljiv: gestovi, govor tela i izraz lica su glavni kompozicioni elementi njegovih portreta, a čitavo telo postaje nosilac ljudskih osećanja.
Na Akademiji se nije dugo zadržao, odupirući se stegama njenog konzervatizma i sa istomišljenicima osnovao je Novu umetničku grupu. Njegovi prvi radovi našli su se pred posetiocima na izložbi secesionista u bečkoj Umetničkoj galeriji 1909, a dve godine kasnije i u Minhenu. U to vreme već je počeo da gradi sopstveni stil osoben po mršavim figurama, izazovnim aktovima u ekspresionističkom maniru, kao i drugim skaradnim i provokativnim motivima. Imao je 21 godinu kada se sa četiri godine mlađom devojkom, modelom Vali Nejzil iz Beča preselio u majčino rodno selo, Češki Krimlov, čije će kuće postati omiljene teme na njegovim delima. Ipak, tu se nisu dugo zadržali jer su ih meštani prognali zbog raskalašnog života i dovođenja maloletnica u atelje, pa je 1912. i uhapšen zbog erotskih crteža i slika, okarakterisanih kao pornografska dela. Ali, od samog početka bilo je jasno da je Šile virtuozan crtač i izuzetno nadareni portretista, jedan od najboljih predstavnika mlađe generacije bečkog modernizma, uz Riharda Gerstla i Oskara Kokošku.
Mada je stvorio osoben stil i raskinuo sa idealima secesije, ostao je veran svom mentoru do kraja života, nazivajući sebe "srebrnim Klimtom". Kako kritika navodi, iskrivljenja, izobličenja i deformacije definisale su Šileov ekspresivni stil:ekscentrična poza postala je ogledalo unutrašnjeg previranja, dok je on više od bilo kog savremenika preuveličavao fizičke i psihološke manifestacije u bezbrojnim autoportretima. Tek na kraju života Šile je u potpunosti odbacio Klimtovo dekorativno nasleđe i tradiciju Bečke secesije. Posle Klimtove neočekivane smrti 1918, Šile i Kokoška videli su se kao njegovi legitimni naslednici, dok je Šile preuzeo kormilo vodećeg slikara austrijske avangarde.
Egon se još 1914. vratio u Beč u kome je upoznao Edit Harms i venčao se godinu dana kasnije, ne prekidajući vezu sa Vali - voleći obe žene istovremeno. Kad je saznala za ženidbu, uprkos slobodnim shvatanjima, Vali ga je ostavila. Iste godine je nastala njegova čuvena slika "Smrt i devojka" - kao uspomena na bolan raskid sa dugogodišnjom devojkom. Od posledica šarlaha Vali je umrla već 1917, a naredne godine jedno za drugim (u razmaku od tri dana) i Šeli i Edit - oboleli od španske groznice. Veliki umetnik slikao je čak i na samrtnoj postelji, poslednji crteži bili su skice za Editin portret. Kada je preminuo, imao je samo 28 godina.
Mada je važio za jednog od najveći slikara svoga doba, sredinom tridesetih godina u vreme uspona nacizma, skrajnut je kao jedan od predstavnika "dekadentne umetnosti". Danas njegove slike dostižu osmocifrene iznose u dolarima. Jedan od njegovih najvećih obožavalaca doprineo je pedesetih godina 20. stoleća besmrtnoj slikarevoj slavi: bečki kolekcionar Rudolf Leopold decenijama je skuljao njegove radove praveći najveću zbirku na svetu sa oko trista Šileovih dela, uključujući 48 slika, crteža i preko hiljadu fotografija.
Ovih dana u Leopold muzeju u toku je izložba "Beč 1900 - Klimt, Šile, Kokoška..." s radovima umetnika jugend stila i Bečke secesije, uz izbor umetničkih i zanatskih predmeta Kolomana Mozera i Jozefa Hofmana. Dela najistaknutijih ekspresionista pozivaju posetioce da urone u atmosferu živopisne austrijske prestonice početkom 20. veka: u sjaj i bedu, san i stvarnost, simboliku i samoispitivanje, u Beč kao laboratoriju ideja i motor turbulentnog pokreta obnove.
Inspiracija
ŠILEOV život postao je inspiracija za mnoga umetnička dela: 1980. snimljen je u nemačkoj produkciji film Excess and Punishment, roman Džoane Skot Arrogance nastao je 1990, a plesna predstava Stefana Mazureka "Egon Šile" 1995. godine. Veliki slikar bio je interesantan i nobelovcu Mariju Vargas Ljosi, koji je napisao knjigu "Don Rigobertove beležnice", 1997. godine.
