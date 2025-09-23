SLAJ I BEDA EKSCENTRIČNOG VELIKANA: Na licu mesta- Austrijski slikar Egon Šile (1890-1918) ne predstaje da intrigira životom i delom

KRŠIO je društvene tabue, skandalizovao savremenike slikama i načinom života, veličavan i "precrtavan", Egon Šile (1890- 1918) jedna je od najmarkantnijih i najkontroverznijih pojava svoga doba.

foto A.J.Trčka, 1914.

Početkom 20. stoleća Beč je bio centar Evrope u svakom, pa i kulturološkom smislu: u glavnom gradu Austrije istovremeno su stvarali Maler, Rilke, Cvajg, Klimt, Kokoška, Mozer, Adler, Frojd, a oslobođena seksualnost u svim sferama nauke i umetnosti polako je dolazila u prvi plan...

Egon Šile rođen je u gradiću Tuln, u porodici železničara. Već sa 14 godina izgubio je oca koji je umro od sifilisa i brigu o dečaku preuzeo je ujak Leopold Čihanek. Dečak je bio prilično loš đak, tih i stidljiv. Vreme je najradije provodio na železničkoj stanici, crtajući vozove i druge stanične motive.Osim atletike i crtanja ništa ga nije mnogo zanimalo, zato ga je ujak upisao na Akademiju lepih umetnosti u Beču. U to doba upoznao je Gustava Klimta koji je ubrzo postao uzor mladog umetnika. Slavni kolega kupovao je njegove crteže, dovodio modele, zato najraniji Šileovi radovi pokazuju veliku sličnost sa Klimtovim delima i Bečkom secesijom.

Palata Belvedere U JEDNOJ od palata Belvedere izloženi su neki od poznatih radova znamenitog slikara. Tu su "Fasade kuća (prozori)" 1914, na kojoj su najverovatnije "pozirale" kuće iz Češkog Krimlova, u kome je rođena slikareva majka. U istom prostoru je i "Čučeći par (Porodica)", 1918 - bezvremenski prikaz muškarca i žene, koji je likovna kritičarka Berta Cukerkand nazvala "Porodica" posle rane smrti Egona i Edit, preminule u šestom mesecu trudnoće. Portret pod nazivom "Eduard Kozmak" 1910, prikazuje "zaleđenog" izdavača, čije držanje je napeto, s naglašenom glavom i masivnim čelom. Ramena su mu blago povučena napred, a koščate ruke stisnute između kolena. Figura je u snažnom kontrastu sa pozadinom, a Šileov ekspresivni stil je ovde već prepoznatljiv: gestovi, govor tela i izraz lica su glavni kompozicioni elementi njegovih portreta, a čitavo telo postaje nosilac ljudskih osećanja.

Na Akademiji se nije dugo zadržao, odupirući se stegama njenog konzervatizma i sa istomišljenicima osnovao je Novu umetničku grupu. Njegovi prvi radovi našli su se pred posetiocima na izložbi secesionista u bečkoj Umetničkoj galeriji 1909, a dve godine kasnije i u Minhenu. U to vreme već je počeo da gradi sopstveni stil osoben po mršavim figurama, izazovnim aktovima u ekspresionističkom maniru, kao i drugim skaradnim i provokativnim motivima. Imao je 21 godinu kada se sa četiri godine mlađom devojkom, modelom Vali Nejzil iz Beča preselio u majčino rodno selo, Češki Krimlov, čije će kuće postati omiljene teme na njegovim delima. Ipak, tu se nisu dugo zadržali jer su ih meštani prognali zbog raskalašnog života i dovođenja maloletnica u atelje, pa je 1912. i uhapšen zbog erotskih crteža i slika, okarakterisanih kao pornografska dela. Ali, od samog početka bilo je jasno da je Šile virtuozan crtač i izuzetno nadareni portretista, jedan od najboljih predstavnika mlađe generacije bečkog modernizma, uz Riharda Gerstla i Oskara Kokošku.

Mada je stvorio osoben stil i raskinuo sa idealima secesije, ostao je veran svom mentoru do kraja života, nazivajući sebe "srebrnim Klimtom". Kako kritika navodi, iskrivljenja, izobličenja i deformacije definisale su Šileov ekspresivni stil:ekscentrična poza postala je ogledalo unutrašnjeg previranja, dok je on više od bilo kog savremenika preuveličavao fizičke i psihološke manifestacije u bezbrojnim autoportretima. Tek na kraju života Šile je u potpunosti odbacio Klimtovo dekorativno nasleđe i tradiciju Bečke secesije. Posle Klimtove neočekivane smrti 1918, Šile i Kokoška videli su se kao njegovi legitimni naslednici, dok je Šile preuzeo kormilo vodećeg slikara austrijske avangarde.

Egon Šile Čučeći par

Egon se još 1914. vratio u Beč u kome je upoznao Edit Harms i venčao se godinu dana kasnije, ne prekidajući vezu sa Vali - voleći obe žene istovremeno. Kad je saznala za ženidbu, uprkos slobodnim shvatanjima, Vali ga je ostavila. Iste godine je nastala njegova čuvena slika "Smrt i devojka" - kao uspomena na bolan raskid sa dugogodišnjom devojkom. Od posledica šarlaha Vali je umrla već 1917, a naredne godine jedno za drugim (u razmaku od tri dana) i Šeli i Edit - oboleli od španske groznice. Veliki umetnik slikao je čak i na samrtnoj postelji, poslednji crteži bili su skice za Editin portret. Kada je preminuo, imao je samo 28 godina.

Egon Šile Smrt i devojka

Mada je važio za jednog od najveći slikara svoga doba, sredinom tridesetih godina u vreme uspona nacizma, skrajnut je kao jedan od predstavnika "dekadentne umetnosti". Danas njegove slike dostižu osmocifrene iznose u dolarima. Jedan od njegovih najvećih obožavalaca doprineo je pedesetih godina 20. stoleća besmrtnoj slikarevoj slavi: bečki kolekcionar Rudolf Leopold decenijama je skuljao njegove radove praveći najveću zbirku na svetu sa oko trista Šileovih dela, uključujući 48 slika, crteža i preko hiljadu fotografija.

Egon Šile Edvard Kosmak

Ovih dana u Leopold muzeju u toku je izložba "Beč 1900 - Klimt, Šile, Kokoška..." s radovima umetnika jugend stila i Bečke secesije, uz izbor umetničkih i zanatskih predmeta Kolomana Mozera i Jozefa Hofmana. Dela najistaknutijih ekspresionista pozivaju posetioce da urone u atmosferu živopisne austrijske prestonice početkom 20. veka: u sjaj i bedu, san i stvarnost, simboliku i samoispitivanje, u Beč kao laboratoriju ideja i motor turbulentnog pokreta obnove.

Inspiracija ŠILEOV život postao je inspiracija za mnoga umetnička dela: 1980. snimljen je u nemačkoj produkciji film Excess and Punishment, roman Džoane Skot Arrogance nastao je 1990, a plesna predstava Stefana Mazureka "Egon Šile" 1995. godine. Veliki slikar bio je interesantan i nobelovcu Mariju Vargas Ljosi, koji je napisao knjigu "Don Rigobertove beležnice", 1997. godine.