HUMANITARNI KONCERT U LUCI BEOGRAD: „Veče za violončelo i za srce“ – Dora Trifu & friends
DA umetnost nije samo za uživanje i zabavu svedoči koncert koji publiku očekuje u sredu, 3. septembra 2025. godine u „Open Air Corner--u“, u Luci Beograd, od 19.30 časova.
To veče biće posvećeno humanosti i muzici – nastupiće izuzetno talentovana trinaestogodišnja violončelistkinja Dora Trifu, učenica Muzičke škole „Josif Marinković“ i International School, zajedno sa svojim prijateljima i kolegama – mladim muzičarima iz cele Srbije.
Ulaz na koncert je slobodan, ali svi posetioci na licu mesta imaju priliku da donacijom obezbede svoju ulaznicu i time direktno pomognu humanitarni cilj. Prikupljena sredstva namenjena su deci oboleloj od reumatoidnih bolesti.
Iako veoma mlada, Dora Trifu je već nagrađivana umetnica, dobitnica brojnih priznanja, uključujući i prvu nagradu na prestižnom takmičenju Heran u Češkoj, gde se okupljaju najperspektivniji mladi čelisti iz Evrope.
Na repertoaru su solo kompozicije za čelo, koncerti za dva čela i orkestar, kao i dela moderne muzike u aranžmanu za violončelo.
Dođite na „Veče za violončelo i za srce“ – uživajte u muzici mladih talenata Srbije i ujedno budite deo misije da zajedno pomognemo onima kojima je najpotrebnije.
