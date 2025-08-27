POČINJE NOVA SEZONA U TEATRU ODEON: Zavirite u magični svet mjuzikla i obezbedite karte uz ekskluzivan popust!

PREMIJERA “Julije i Romea” 19, 20. i 21. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon — sezone ispunjene spektaklima, radošću i nezaboravnim pričama.

Foto: Teatar Odeon

U želji da Beograd dobije jedinstveno pozorište koje spaja tradicionalnu pozorišnu umetnost, modernu tehnologiju, dinamičan repertoar i provokativan pozorišni izraz nastao je Teatar Odeon, pozorište budućnosti. Od otvaranja u septembru 2024. godine, mjuzikli u Teatru Odeon postigli su veliki uspeh i posećenost, a za otvaranje nove pozorišne sezone najavljena je velika premijera novog mjuzikla za decu i odrasle „Julija i Romeo“ 19, 20. i 21. septembra. Iako je premijera 20. već rasprodata, karte za ovaj novi mjuzikl, ali i predstave „Pepeljuga“, „Ivica i Marica“, „Lucifer“ i „Pogledaj dom svoj anđele“ već su u prodaji na sajtu bilet.teatarodeon.rs i to uz ekskluzivan popust od 20 odsto za kupovinu karata do 31. avgusta.

Nekada kultni bioskop, sada najsavremenije pozoriste Brodvejskog tipa specijalizovano za mjuzikle, i pored bogate pozorišne tradicije u Srbiji, prvo je ovakvog tipa ne samo u Beogradu, već i u ovom delu Evrope. Teatar Odeon je za samo godinu dana postojanja postigao neverovatan uspeh – od septembra 2024. godine do jula 2025. godine u Teatru Odeon bilo je čak 110 izvođenja predstava.

Foto: Teatar Odeon

Autorski tim i ceo glumački i plesni ansambl je tokom letnje pauze vredno radio na pripremi novog mjuzikla „Julija i Romeo“. Ovog septembra, Teatar Odeon publiku vodi u srce Verone, grada u kojem ljubav prkosi svim preprekama.“Julija i Romeo”, rađena po motivima Šekspirovog klasika, a po tekstu Branka Kockice i u režiji Marka Jovičića, donosi raskošnu kostimografiju epohe, uz muziku, ples i emociju koja osvaja publiku svih generacija.

Tekst za ovu predstavu pisao je Viljem Branko, kako mi volimo da kažemo, prema drami čuvenog Šekspira. To je u originalu tragedija, ali mi naravno za decu nećemo raditi tragediju, mi radimo isključivo komediju, sa „hepi endom“. U našem mjuziklu Julija i Romeo ne umiru, već popiju napitak koji ih uspava na 100 godina. Imamo i pojačanje u Teatru Odeon, u „juliji i Romeu“ igra naša čuvena glumica Ljiljana Stjepanović – kaže reditelj Marko Jovičić.

Na sceni će zasijati glumci i plesači iz više zemalja, stvarajući pravi mali festival boja, pokreta i osećanja. Premijera “Julije i Romea” 19, 20. i 21. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon — sezone ispunjene spektaklima, radošću i nezaboravnim pričama. Ne propustite priliku da budete deo magije Teatra Odeon i nabavite svoje karte na vreme na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs uz ekskluzivan popust od 20 odsto na kupovinu do 31. avgusta.