Kultura

POČINJE NOVA SEZONA U TEATRU ODEON: Zavirite u magični svet mjuzikla i obezbedite karte uz ekskluzivan popust!

Промо

27. 08. 2025. u 10:00

PREMIJERA “Julije i Romea” 19, 20. i 21. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon — sezone ispunjene spektaklima, radošću i nezaboravnim pričama.

ПОЧИЊЕ НОВА СЕЗОНА У ТЕАТРУ ОДЕОН: Завирите у магични свет мјузикла и обезбедите карте уз ексклузиван попуст!

Foto: Teatar Odeon

U želji da Beograd dobije jedinstveno pozorište koje spaja tradicionalnu pozorišnu umetnost, modernu tehnologiju, dinamičan repertoar i provokativan pozorišni izraz nastao je Teatar Odeon, pozorište budućnosti. Od otvaranja u septembru 2024. godine, mjuzikli u Teatru Odeon postigli su veliki uspeh i posećenost, a za otvaranje nove pozorišne sezone najavljena je velika premijera novog mjuzikla za decu i odrasle „Julija i Romeo“ 19, 20. i 21. septembra. Iako je premijera 20. već rasprodata, karte za ovaj novi mjuzikl, ali i predstave „Pepeljuga“, „Ivica i Marica“, „Lucifer“ i „Pogledaj dom svoj anđele“ već su u prodaji na sajtu bilet.teatarodeon.rs i to uz ekskluzivan popust od 20 odsto za kupovinu karata do 31. avgusta.

Nekada kultni bioskop, sada najsavremenije pozoriste Brodvejskog tipa specijalizovano za mjuzikle, i pored bogate pozorišne tradicije u Srbiji, prvo je ovakvog tipa ne samo u Beogradu, već i u ovom delu Evrope. Teatar Odeon je za samo godinu dana postojanja postigao neverovatan uspeh – od septembra 2024. godine do jula 2025. godine u Teatru Odeon bilo je čak 110 izvođenja predstava.

Foto: Teatar Odeon

Autorski tim i ceo glumački i plesni ansambl je tokom letnje pauze vredno radio na pripremi novog mjuzikla „Julija i Romeo“. Ovog septembra, Teatar Odeon publiku vodi u srce Verone, grada u kojem ljubav prkosi svim preprekama.“Julija i Romeo”, rađena po motivima Šekspirovog klasika, a po tekstu Branka Kockice i u režiji Marka Jovičića, donosi raskošnu kostimografiju epohe, uz muziku, ples i emociju koja osvaja publiku svih generacija.

Tekst za ovu predstavu pisao je Viljem Branko, kako mi volimo da kažemo, prema drami čuvenog Šekspira. To je u originalu tragedija, ali mi naravno za decu nećemo raditi tragediju, mi radimo isključivo komediju, sa „hepi endom“. U našem mjuziklu Julija i Romeo ne umiru, već popiju napitak koji ih uspava na 100 godina. Imamo i pojačanje u Teatru Odeon, u „juliji i Romeu“ igra naša čuvena glumica Ljiljana Stjepanović – kaže reditelj Marko Jovičić.

Na sceni će zasijati glumci i plesači iz više zemalja, stvarajući pravi mali festival boja, pokreta i osećanja. Premijera “Julije i Romea” 19, 20. i 21. septembra ujedno je i svečano otvaranje nove sezone Teatra Odeon — sezone ispunjene spektaklima, radošću i nezaboravnim pričama. Ne propustite priliku da budete deo magije Teatra Odeon i nabavite svoje karte na vreme na blagajni u ulici Kraljice Natalije 45 ili na sajtu bilet.teatarodeon.rs uz ekskluzivan popust od 20 odsto na kupovinu do 31. avgusta.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)

"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)