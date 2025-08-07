Kultura

GALERIJA "SINGIDUNUM": Kostim i fotografija

KOSTIMI Tine Radović i fotografije Milica Cimi Drinić Car čine izložbu Vestige, koja je od juče pred publikom u Galeriji "Singidunum".

Foto Milica Cimi Drinić Car

Direktorka fotografije i vizuelna umetnica Milica Cimi Drinić Car rođena je u Banjaluci, a diplomirala Beogradski FLU, koja se pored filma (za ostvarenje "Da li ste videli ovu ženu?", osvojila je Zlatnu arenu za najbolju kameru na Pulskom filmskom festivalu), bavi i umetničkom fotografijom. Beograđanka Tina Radović, koja je završila kostim na FPU, pored rada na filmu i u pozorištu, bavi se istraživanjem ženskog kostima sa kraja 19. i početka 20. veka. Postavka Vestige je njihov zajednički poduhvat.

