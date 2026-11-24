PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su S. M. (1977) zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija, jer se sumnjiči da je u posedu imao nelegalno oružje, koje je, kako se sumnja, jutros u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu upotrebio njegov 17-godišnji sin, koji je uhapšen zbog sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Policijskoj upravi u Kragujevcu je jutros oko 8 sati prijavljeno da je nepoznato lice sa puškom ušlo u Prvu tehničku školu u Kragujevcu i odmah po prijavi, obaveštene su sve raspoložive policijske patrole, saopštio je MUP.

Kako je navedeno, na mesto događaja prva je stigla patrola interventne jedinice, koja je u saradnji sa školskim policajcem locirala osumnjičenog 17-godišnjaka i za šest minuta od inicijalne prijave ga bezbedno savladala, uhapsila i pronašla oružje.

Kako se sumnja, 17-godišnji učenik četvrtog razreda ove škole doneo je u školu malokalibarsku pušku za čije držanje njegov otac ne poseduje dozvolu i iz nje ispalio jedan projektil u pravcu portirnice, gde je projektil probio staklo i potom povredio 50-godišnju radnicu škole u predelu noge.

Druga radnica zadobila je takođe povredu noge, usled pucanja stakla.

Vreme izvršenja ovog događaja bilo je u toku nastave, tako da na hodniku i u dvorištu pomenute škole nije bilo učenika.

Nakon događaja, svi učenici škole su bezbedno evakuisani.

Uhapšenom S. M. će biti određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će 17-godišnjak, nakon saslušanja, biti sproveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu.

Policijski službenici u saradnji sa nadležnim tužilaštvom utvrđuju sve okolnosti događaja, a u toku su pretresi objekata i prikupljanje dokaza.

U saopštenju je navedeno da Policijska uprava u Kragujevcu u prethodnom periodu nije primila prijavu niti obaveštenje koja bi mogla da se dovede u vezu sa ovim događajem.

(Tanjug)

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