OGLASILI SE LEKARI O STANJU ŽENA RANJENIH U ŠKOLI U KRAGUJEVCU! Otkriveno kakve su povrede zadobile i da li su u životnoj opasnosti
DVE pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju.
Prema informacijama iz UKC Kragujevac, obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.
Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice.
Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica.
Iz UKC Kragujevac navode da su obe pacijentkinje multidisciplinarno zbrinute i upućene na dalju dijagnostiku. Zadržane su u bolnici radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja, ali prema trenutnoj proceni lekara, nijednoj nije potrebna hitna hirurška intervencija.
Podsetimo, sumnja se da je 17-godišnji učenik te škole jutros oko 8 sati upotrebom malokalibarskog oružja jednu ženu ranio, dok je druga povređena usled pucanja stakla.
Učenik je savladan od strane policije i uhapšen.
(Blic)
BONUS VIDEO: PUCNjAVA U BEOGRADU: Muškarac ranjen u centru grada!
Preporučujemo
MUP O PUCNjAVI U ŠKOLI U KRAGUJEVCU: Dve osobe povređene, učenik (17) uhapšen
24. 11. 2026. u 09:28
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)