DVE pacijentkinje koje su jutros povređene u pucnjavi u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu dovezene su oko 8.30 časova kolima Hitne pomoći u Univerzitetski klinički centar Kragujevac, gde su zbrinute i zadržane na bolničkom lečenju.

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Prema informacijama iz UKC Kragujevac, obe žene su svesne, orijentisane i stabilnih vitalnih parametara.

Kod prve pacijentkinje lekari su konstatovali hematom i otok u predelu levog kapka, kao i više tačkastih rana u predelu desnog pazuha, leve nadlaktice, desnog lakta i desne natkolenice.

Druga pacijentkinja zadobila je tačkastu ranu u predelu levog kolena, praćenu otokom i hematomom, kao i manju oguljotinu na desnoj strani lica.

Iz UKC Kragujevac navode da su obe pacijentkinje multidisciplinarno zbrinute i upućene na dalju dijagnostiku. Zadržane su u bolnici radi praćenja njihovog zdravstvenog stanja, ali prema trenutnoj proceni lekara, nijednoj nije potrebna hitna hirurška intervencija.

Podsetimo, sumnja se da je 17-godišnji učenik te škole jutros oko 8 sati upotrebom malokalibarskog oružja jednu ženu ranio, dok je druga povređena usled pucanja stakla.

Učenik je savladan od strane policije i uhapšen.

(Blic)

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