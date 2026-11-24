ZA LJUBITELJE BRZE ISPLATE: Goleade u prvom poluvremenu
REDAKCIJA TIP-a je za svoje čitaoce spremila dva predloga koja donose lepu ukupnu kvotu, a uslov je da "padnu" barem dva gola u prvih 45 minuta.
Utorak
20.00 Hadersfild U 21 - Svonzi U 21 |2+ (1.80)
20.45 Filde - Halifaks |2+ (2.02)
Kvota: 3.64
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