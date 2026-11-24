Prošao je i naš TIP DANA: Najbolja odbrana lige gostuje ekipi koja dve utakmice zaredom nije primila gol
Oba tima su polovinu mečeva ove sezone završila nerešeno
Ovu nedelju počeli smo prolazom na TIP dana, pošto je Koper nastavaio seriju dobrih rezultata i savladao Aluminij. Taj naš predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg saveta - kvota je nešto viša od uobičajene, ali oprezniji igrači mogu da odigraju i konačan ishod umesto prelaza:
Čezena na svom stadionu dočekuje Askoli, koji je u poslednja tri kola svaki put podelio bodove.
Čezena je osma sa 18 bodova iz 12 utakmica. U poslednjih pet kola zabeležila je tri pobede, remi i poraz, a poslednje dve utakmice dobila je bez primljenog gola. Domaćin je polovinu dosadašnjih mečeva završio nerešeno, uz gol-razliku 14:14.
Askoli je treći sa 21 bodom i ima najbolju odbranu u ligi, sa svega devet primljenih golova. Gosti su bez poraza u poslednjih pet kola, a posle dve pobede vezali su tri remija. Kao i Čezena, šest puta su podelili bodove u 12 utakmica.
Čezena je u poslednje dve utakmice sačuvala mrežu, a Askoli je tokom sezone retko ostavljao protivnicima prostor da se odlepe. Zato ima osnova da se očekuje egal već na poluvremenu, dok po šest remija na obe strane ide u prilog tome da rezultat ostane izjednačen i na kraju.
TIP DANA: H–H (kvota 5,15)
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