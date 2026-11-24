Oba tima su polovinu mečeva ove sezone završila nerešeno

Cinzia Camela/IPA Sport / IPA / Profimedia

Ovu nedelju počeli smo prolazom na TIP dana, pošto je Koper nastavaio seriju dobrih rezultata i savladao Aluminij. Taj naš predlog možete da čekirate na linku OVDE, a evo i današnjeg saveta - kvota je nešto viša od uobičajene, ali oprezniji igrači mogu da odigraju i konačan ishod umesto prelaza:

Čezena na svom stadionu dočekuje Askoli, koji je u poslednja tri kola svaki put podelio bodove.

Čezena je osma sa 18 bodova iz 12 utakmica. U poslednjih pet kola zabeležila je tri pobede, remi i poraz, a poslednje dve utakmice dobila je bez primljenog gola. Domaćin je polovinu dosadašnjih mečeva završio nerešeno, uz gol-razliku 14:14.

Askoli je treći sa 21 bodom i ima najbolju odbranu u ligi, sa svega devet primljenih golova. Gosti su bez poraza u poslednjih pet kola, a posle dve pobede vezali su tri remija. Kao i Čezena, šest puta su podelili bodove u 12 utakmica.

Čezena je u poslednje dve utakmice sačuvala mrežu, a Askoli je tokom sezone retko ostavljao protivnicima prostor da se odlepe. Zato ima osnova da se očekuje egal već na poluvremenu, dok po šest remija na obe strane ide u prilog tome da rezultat ostane izjednačen i na kraju.

TIP DANA: H–H (kvota 5,15)