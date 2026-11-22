BAČEN MOLOTOVLJEV KOKTEL NA POZNATI RESTORAN: Nakon udara eksplozivne naprave buknuo požar na Senjaku
MOLOTOVLjEV koktel bačen je jutros oko pet sati na poznati restoran na Senjaku.
Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu, nakon čega je buknuo požar.
U lokalu je u momentu napada bio radnik obezbeđenja, koji je ugasio vatru pre nego što se razbuktala i pozvao policiju. Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj i obavešteno je nadležno tužilaštvo.
(Telegraf)
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