MOLOTOVLjEV koktel bačen je jutros oko pet sati na poznati restoran na Senjaku.

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Nepoznata osoba bacila je eksplozivnu napravu, nakon čega je buknuo požar.

U lokalu je u momentu napada bio radnik obezbeđenja, koji je ugasio vatru pre nego što se razbuktala i pozvao policiju. Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj i obavešteno je nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

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