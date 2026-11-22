Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da su danas, na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšeni osumnjičeni D.J. i N.K. zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika Republike Srbije, a osumnjičena R.L. zbog pomaganja u izvršenju navedenog krivičnog dela.

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U toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u toku 2026. godine na području Bačke Palanke i Bača, D.J. kao direktor Fonda PIO Filijala u Bačkoj Palanci, a N.K. kao rukovodilac Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove Opštinske uprave Bač, zloupotrebili svoja ovlašćenja, u čemu im je pomogla R.L. stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela.

Postoje osnovi sumnje da su omogućili jednom fizičkom licu zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima u Fondu PIO Filijala u Bačkoj Palanci i u Opštinskoj upravi Bač, kao i ostvarivanje naknade za rad po tom osnovu, pri čemu su osumnjičeni bili svesni da to lice neće dolaziti na mesto rada i obavljati ugovorene poslove i zadatke, već da će to lice biti angažovano kod drugog poslodavca i na drugim poslovima – političke stranke SNS u njihovim stranačkim prostorijama u Baču, navodi se u saopštenju VJT Novi Sad.

Sumnja se da su osumnjičeni, na navedeni način, istovremeno pričinili imovinsku štetu budžetu Opštine Bač i Fondu PIO, navodi se u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima D.J., N.K. i R.L. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.