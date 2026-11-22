I to pred meč četvrtog kola Lige konferencije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak igraju utakmicu četvrte runde Lige konferencije, a protivnik je Gent.

Upravo pred gostovanje u Belgiji, na Marakani su stigle sjajne vesti. Naime, "poglavice" su neprijatno iznenadile svoje navijače i kiksirale u Župile ligi, pošto su poraženi na terenu Beverena sa 0:1.

Gol odluke postigao je Žarl Margarita, fudbaler iz Kurasaa je pogodio u 72. minutu na asistenciju Lokese, što se ispostavilo konačnim rezultatom.

👀 | De KAA Gent-fans zijn boos nadat SK Beveren een corner kreeg voor deze actie. Niet veel later scoorde SK Beveren de 1-0. 😬🔎 #SKBGNT https://t.co/uTWqO29wCk — DAZN België (@DAZN_BENL) November 22, 2026

Treba reći da su domaći od 56. minuta igrali brojčano slabiji, pošto je Veršuren dobio direktan crveni karton. Međutim, ni to nije pomoglo Gentu da izbegne neuspeh.

Bio je to tek drugi neuspeh u prvenstvu za Zvezdinog rivala, koji je sa skorom 9-1-2 i 28 bodova na četvrtom mestu, ali deli treću poziciju sa Šarloom, jer imaju isti bilans.

Drugoplasirani Sen Žiloaz ima 29 poena, a lider Klub Briž dva boda više.

Nema sumnje da će ovaj poraz Genta ohrabriti trenera crveno-belih Alberta Rijeru, uoči jednog od najbitnijih mečeva, za prolaz prve runde najmlađeg UEFA klupskog takmičenja.

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