PORODIČNA TRAGEDIJA KOD GNJILANA: Otac (65) uhapšen, pronađeno telo sina (27) i bebe u kući

U SELU Demiraj kod Gnjilana priveden je 65-godišnji muškarac, pošto su u kući zatečeni mrtvi njegov sin (27) i unuka.

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Ovaj tragični slučaj nadležni organi su okvalifikovali kao teško ubistvo, dok je osumnjičenom izrečena mera zadržavanja u trajanju do 48 časova, prenosi Telegraf.

Portparol policijske uprave za region Gnjilana, Ismet Hašani, potvrdio je za portal Lajmi.net da je privedeni muškarac ujedno biološki otac 27-godišnjaka čije je beživotno telo zatečeno u domu.

Prema njegovim rečima, dosadašnje istražne radnje ukazuju na osnovanu sumnju da se ovaj strašan zločin odigrao unutar same porodice.

Po nalogu nadležnog državnog tužioca, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Službenici policije primili su poziv 1. novembra tačno u 8.47 časova sa obaveštenjem da su u jednoj kući u selu Demiraj otkrivena dva leša.

Pripadnici policije, državni tužilac i medicinska ekipa hitne pomoći odmah su se uputili ka mestu nesreće, gde su lekari mogli samo da konstatuju smrt stradalih osoba.

Kako Telegraf piše, tela su prebačena u Institut za sudsku medicinu u cilju obavljanja obdukcije, dok se paralelno odvija dalja istraga u saradnji sa Državnim tužilaštvom radi potpunog rasvetljavanja svih okolnosti ove tragedije.

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