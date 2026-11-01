TRAGEDIJA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Stradao mladić u "golfu" (FOTO)
TEŠKA tragedija dogodila se, u noći između subote i nedelje, u varošici Lešnici, na magistralnom putu Šabac Loznica, u kojoj je smrtno stradao Ognjen Ninković(24) iz tog mesta.
Mladić, koji je bio sam u automobilu, iz nejasnih razloga, sleteo sa puta i snažno udario u ogradu kraj druma.
Lekari su samo konstatovali smrt. Od golfa je ostala olupina.
Ognjen je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun.
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