TRAGEDIJA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Stradao mladić u "golfu" (FOTO)

TEŠKA tragedija dogodila se, u noći između subote i nedelje, u varošici Lešnici, na magistralnom putu Šabac Loznica, u kojoj je smrtno stradao Ognjen Ninković(24) iz tog mesta.

Foto: V. Mitrić

Mladić, koji je bio sam u automobilu, iz nejasnih razloga, sleteo sa puta i snažno udario u ogradu kraj druma.

Lekari su samo konstatovali smrt. Od golfa je ostala olupina.

Ognjen je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun.

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