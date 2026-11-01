Nesreće

TRAGEDIJA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Stradao mladić u "golfu" (FOTO)

В. Митрић

01. 11. 2026. u 08:41

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TEŠKA tragedija dogodila se, u noći između subote i nedelje, u varošici Lešnici, na magistralnom putu Šabac Loznica, u kojoj je smrtno stradao Ognjen Ninković(24) iz tog mesta.

ТРАГЕДИЈА У ЛЕШНИЦИ КОД ЛОЗНИЦЕ: Страдао младић у голфу (ФОТО)

Foto: V. Mitrić

Mladić, koji je bio sam u automobilu, iz nejasnih razloga, sleteo sa puta i snažno udario u ogradu kraj druma.

Lekari su samo konstatovali smrt. Od golfa je ostala olupina. 

Foto: Фото: В. Митрић

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Ognjen je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun.

BONUS VIDEO

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