Nesreće

BEBA POVREĐENA U STRAVIČNOM UDESU KOD ČAČKA: Devojčica hitno prevezena u Beograd, poznato u kakvom su stanju roditelji i brat

В.Н.

01. 11. 2026. u 09:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NA OBILAZNICI oko Čačka, u kasnim večernjim satima, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene četiri osobe.

БЕБА ПОВРЕЂЕНА У СТРАВИЧНОМ УДЕСУ КОД ЧАЧКА: Девојчица хитно превезена у Београд, познато у каквом су стању родитељи и брат

Foto: N. Živanović

Kako saznajemo, nakon saobraćajne nesreće u blizini Čačka, u Hitnu pomoć su primljene četiri osobe među kojima i devojčica stara mesec dana koja je zbog povreda glave transportovana u Klinički centar Beograd.

Majci, ocu i sinu, koji je star godinu dana, konstatovane su lakše telesne povrede i pušteni su na kućno lečenje.

(Blic)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAGEDIJA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Stradao mladić u golfu (FOTO)

TRAGEDIJA U LEŠNICI KOD LOZNICE: Stradao mladić u "golfu" (FOTO)