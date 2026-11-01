BEBA POVREĐENA U STRAVIČNOM UDESU KOD ČAČKA: Devojčica hitno prevezena u Beograd, poznato u kakvom su stanju roditelji i brat
NA OBILAZNICI oko Čačka, u kasnim večernjim satima, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene četiri osobe.
Kako saznajemo, nakon saobraćajne nesreće u blizini Čačka, u Hitnu pomoć su primljene četiri osobe među kojima i devojčica stara mesec dana koja je zbog povreda glave transportovana u Klinički centar Beograd.
Majci, ocu i sinu, koji je star godinu dana, konstatovane su lakše telesne povrede i pušteni su na kućno lečenje.
(Blic)
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