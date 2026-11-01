Nesreće

STRAŠNA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA, IMA MRTVIH! Sudarilo se više vozila, uviđaj u toku

V.N.

01. 11. 2026. u 10:34

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TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas kod petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu.

СТРАШНА НЕСРЕЋА КОД БУБАЊ ПОТОКА, ИМА МРТВИХ! Сударило се више возила, увиђај у току

Foto: Novosti

U saobraćajnoj nesreći ima stradalih.

Do nesreće je došlo kada se sudarilo za sada više vozila.

(Blic)

Uskoro opširnije

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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