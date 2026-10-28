PRVE SLIKE POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Evo šta se desilo sa muškarcem koji je uzviknuo "Alahu akbar" (FOTO)
MALOLETNA osoba, za koji MUP osnovano sumnja da je iz Šapca, a čiji identitet još nije utvrđen, nasrnuo je 15 minuta posle ponoći na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu.
Žandarm je reagovao i u samoodbrani je likvidirao napadača.
Tom prilikom zadobio je povrede u vidu posekotine na licu.
Kako je izjavio ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, maloletnik je pre napada povikao "Alahu akbar".
Područje ispred ambasade je obezbeđe
no, a MUP Srbije je podelio i snimak u kome su zabeležene scene po dolasku policijskih snaga.
Kako je izjavio ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, maloletnik je pre napada povikao "Alahu akbar".
Područje ispred ambasade je obezbeđeno, a MUP Srbije je podelio i snimak u kome su zabeležene scene po dolasku policijskih snaga.
Odmah nakon napada, u celoj Srbiji proglašen je crveni nivo pretnje od terorizma što je najviši bezbednosni stepen u državi.
Ova mera znači momentalno izvođenje naoružanih patrola na ulice.
Podsetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela.
(Blic)
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