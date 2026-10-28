Zločin

PRVE SLIKE POSLE TERORISTIČKOG NAPADA U BEOGRADU: Evo šta se desilo sa muškarcem koji je uzviknuo "Alahu akbar" (FOTO)

D.D.

28. 10. 2026. u 07:18

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MALOLETNA osoba, za koji MUP osnovano sumnja da je iz Šapca, a čiji identitet još nije utvrđen, nasrnuo je 15 minuta posle ponoći na pripadnika Žandarmerije ispred ambasade Izraela u Beogradu.

ПРВЕ СЛИКЕ ПОСЛЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ НАПАДА У БЕОГРАДУ: Ево шта се десило са мушкарцем који је узвикнуо Алаху акбар (ФОТО)

Foto: MUP

Žandarm je reagovao i u samoodbrani je likvidirao napadača.

Tom prilikom zadobio je povrede u vidu posekotine na licu.

Foto: MUP

 

Kako je izjavio ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, maloletnik je pre napada povikao "Alahu akbar".

Područje ispred ambasade je obezbeđe

Foto: MUP

 

no, a MUP Srbije je podelio i snimak u kome su zabeležene scene po dolasku policijskih snaga.

Kako je izjavio ministar MUP u tehničkom mandatu Ivica Dačić, maloletnik je pre napada povikao "Alahu akbar".

Foto: MUP

 

Područje ispred ambasade je obezbeđeno, a MUP Srbije je podelio i snimak u kome su zabeležene scene po dolasku policijskih snaga.

Odmah nakon napada, u celoj Srbiji proglašen je crveni nivo pretnje od terorizma što je najviši bezbednosni stepen u državi.

Foto: MUP

 

Ova mera znači momentalno izvođenje naoružanih patrola na ulice.

Podsetimo, ovo je drugi pokušaj terorističkog napada na ambasadu Izraela.

(Blic)

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