Svet

30.000 EVRA MLADIMA DA SE VRATE NA SARDINIJU: Posle studija da se vrate kući jer su ispražnjeni mali gradovi

Milica Ostojić

28. 10. 2026. u 08:11

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30.000 evra onima koji su poreklom iz tih mesta na Sardiniji, a otišli radi studija sa ostrva, i 20.000 evra mlađim od 40 godina koji bi hteli da rade tamo ili započnu svoje aktivnosti, a iznos se povećava i na 30.000 ako žele da dođu u opštine sa manje od 5.000 stanovnika.

30.000 ЕВРА МЛАДИМА ДА СЕ ВРАТЕ НА САРДИНИЈУ: После студија да се врате кући јер су испражњени мали градови

matej kastelic / Panthermedia / Profimedia

Ovo je najnovija mera koju je region usvojio za borbu protiv fenomena depopulacije, a koji pogađa male gradove u regionu, posebno one koji se nalaze u centralnoj Sardnjii, gde usluge, posebno mreža brzih železnica i trasportni sistem još uvek imaju problema.

Fokus, kako se ističe, je na malim gradovima koji su svake godine suočavaju sa sve većim brojem mladih lludi koji kreću sa koferima u jednom pravcu. A oni koji su se već preselili u ova prebivašita u 2026. godini takođe će moći da koriste ovakav finansijski podsticaj. Obaveza je da da se zadrže u tom mestu najmanje pet godina.

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