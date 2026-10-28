JESEN POKAZUJE ZUBE: Sveže i oblačno narednih sedam dana, temperature neće prelaziti 14 stepeni!

NA SEVERU Srbije danas će biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će u ostalim predelima biti pretežno oblačno, ponegde na istoku i jugu sa slabom kišom, a na visokim planinama provejavaće slab sneg, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

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Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od 1 do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će danas biti umereno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, sa jutarnjm temperaturom oko 6, a najvišom dnevnom oko 14 stepeni.

U narednih nedelju dana zadržaće se umereno do potpuno oblačno i sveže vreme, ponegde sa slabom kišom i snegom na visokim planinama i temperaturama od 11 do 14 stepeni.

(Tanjug)