Suđenja

OKRIVLJENOM SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO: Suđenje za ubistvo žene u Leštanima

Slađana Matić

27. 10. 2026. u 16:08

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DRAGOLjUB Miloradović (58), okrivljen za teško ubistvo vanbračne supruge Danijele 15. oktobra 2024. godine u sobi koju su iznajmljivali u Leštanama kraj Beograda, bio je u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno.

ОКРИВЉЕНОМ СМАЊЕНА УРАЧУНЉИВОСТ, АЛИ НЕ БИТНО: Суђење за убиство жене у Лештанима

Foto: N. Skenderija

Ovo je zaključak psihijatrijskog veštačenja Miloradovića u vreme krivičnog dela, koje je Višem sudu u Beogradu dostavila psihijatar Marija Panić. 

Na pitanje sudije Irine Kovačević na današnjem pretresu da li bi nešto u njenom mišljenju promenilo to što je Miloradović rekao da je tog dana sa Danijelom pre ručka popio rakiju, oko 100 mililitara i da posle više nije pio, veštak je rekla da ne bi. 

Miloradović se nalazi u pritvoru i negira da je ubio Danijelu, već da je u toku noći zatekao mrtvu kako kleči kraj fotelje i da se preminula zbog bolesti. On je okrivljen i da je pre ubistva maltretirao i zlostavljao. 

Na sledećem suđenju treba da svedoče radnice Gradskog centra za socijalni rad, koje su postupale po prijavama za nasilje. 

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