OKRIVLJENOM SMANJENA URAČUNLJIVOST, ALI NE BITNO: Suđenje za ubistvo žene u Leštanima
DRAGOLjUB Miloradović (58), okrivljen za teško ubistvo vanbračne supruge Danijele 15. oktobra 2024. godine u sobi koju su iznajmljivali u Leštanama kraj Beograda, bio je u stanju smanjene uračunljivosti, ali ne bitno.
Ovo je zaključak psihijatrijskog veštačenja Miloradovića u vreme krivičnog dela, koje je Višem sudu u Beogradu dostavila psihijatar Marija Panić.
Na pitanje sudije Irine Kovačević na današnjem pretresu da li bi nešto u njenom mišljenju promenilo to što je Miloradović rekao da je tog dana sa Danijelom pre ručka popio rakiju, oko 100 mililitara i da posle više nije pio, veštak je rekla da ne bi.
Miloradović se nalazi u pritvoru i negira da je ubio Danijelu, već da je u toku noći zatekao mrtvu kako kleči kraj fotelje i da se preminula zbog bolesti. On je okrivljen i da je pre ubistva maltretirao i zlostavljao.
Na sledećem suđenju treba da svedoče radnice Gradskog centra za socijalni rad, koje su postupale po prijavama za nasilje.
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