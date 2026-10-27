Hapšenja i istraga

NEPRIMERENO PIPKAO DEČAKA: Kikinđaninu M. O. produžena mera zabrane prilaženja oštećenom maloletniku

Ljiljana Preradović

27. 10. 2026. u 19:57

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SUĐENjE Kikinđaninu M. O. (35), osumnjičenom da je pretprošlog leta na novosadskoj plaži Oficirac počinio nedozvoljene polne radnje nad maloletnikom, u Osnovnom sudu u Novom Sadu nastaviće se 16. novembra, a nedavno mu je produžena i mera zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenim, i ta mera može trajati do 8. novembra.

НЕПРИМЕРЕНО ПИПКАО ДЕЧАКА: Кикинђанину М. О. продужена мера забране прилажења оштећеном малолетнику

Foto: Tanjug/Saška Drobnjak

On je uhapšen u Novom Sadu, ubrzo nakon što je otac maloletnog dečaka policiji prijavio da je nepoznati muškarac, na plaži Oficirac, neprimereno dodirivao njegovo maloletno dete.

Sve se dogodilo 7. avgusta 2024. godine, u večernjim satima, na plaži na Dunavu u Novom Sadu, gde je, tada petanestogodišnjak, bio oko 20.30. Prema nezvaničnim saznanjima, dečak je došao biciklom i otišao da prošeta, a kada se vratio, prišao mu je nepoznati muškarac i obratio mu se. Navodno se predstavio maloletniku, rekavši mu svoje ime, i pitao ga da li ima nekoliko minuta da razgovaraju, na šta mu je dečak odgovorio da nema, da ga ne poznaje, i da ide kući.

- Osumnjičeni se međutim, tu nije zaustavio. Opet je rekao maloletniku da želi da sa njim priča, a zatim je počeo da ga pipka po zadnjici i polnom organu - saznajemo nezvanično od izvora upućenog u ovaj slučaj.

Policija je na Keju našla osumnjičenog i legitimisala ga. On međutim, nije sporio da je bio na Oficircu, ali da nikoga nije dodirivao. 

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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