IZBORI U IZRAELU: Odbijen zahtev Likuda, bez produženja vremena za glasanje, Netanjahu besan
IZRAELSKA Centralna izborna komisija (CIK) odbila je žalbu stranke Likud premijera te zemlje Benjamina Netanjahua da se vreme glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima i nakon 22 časa.
Iz CIK-a je saopštena odluka da "u trenutnim okolnostima nema opravdanja za produžavanje vremena glasanja", prenosi Tajms of Izrael.
-Visoka izlaznost na nacionalnom nivou, zabeležena u svim grupacijama stanovništva, svedoči o snažnoj uključenosti javnosti u demokratski proces, i u takvim okolnostima nije utvrđena potreba za produžavanjem vremena glasanja, navodi se u saopštenju.
Pored toga, u saopštenju se navodi da će vreme za glasanje u Hebronu na okupiranoj Zapadnoj obali biti produženo za dva sata, odnosno do 22 časa po lokalnom vremenu (21 čas po centralnoevropskom vremenu), zbog nestanka struje.
U Izraelu se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori za 120 poslaničkih mesta u Knesetu.
Birališta su otvorena od 7 do 22 sata po lokalnom vremenu a pravo glasa ima oko 7,3 miliona upisanih birača.
Zabeležena je rekordna izlaznost, a do 16 sati glasalo je 55,7 odsto upisanih birača, što je najviši procenat izlaznosti na izborima u poslednjih nekoliko decenija.
Vladajuća straka Likud podnela je zahtev za produženje vremena glasanja, ali nije saopšteno iz kojeg razloga.
Mediji su preneli da unutar te stranke smatraju da je izlaznost među njihovim pristalicama preniska.
(Tanjug)
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