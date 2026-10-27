NEPRIHVATANjE političkog kursa koji sprovodi rusko rukovodstvo u mnogim evropskim zemljama preraslo je u svakodnevnu rusofobiju, izjavio je u intervjuu za TASS zamenik predsednika Saveta Federacije Konstantin Kosačov.

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-Neprihvatanje političkog kursa ruskog rukovodstva u mnogim evropskim zemljama sada se pretvorilo u neprihvatanje Rusa, odnosno građana Rusije bilo koje nacionalnosti, koji se na svakodnevnom, laičkom nivou dovode u vezu sa Rusijom, istakao je.

Prema oceni ruskog senatora, takav odnos Evrope prema građanima Rusije graniči se sa teorijama o nadmoći neke rase – onim što se obično naziva nacizmom, a danas neonacizmom.

Kako je naglasio, ideja o izuzetnosti Evropljana "sedi im u glavama".

-Oni dosledno odbijaju da se pridruže našim rezolucijama, uključujući i one u Ujedinjenim nacijama, na Generalnoj skupštini UN, kojima se osuđuju manifestacije neonacizma, jer negde duboko u sebi i dalje gaje simpatije prema idejama o rasnoj nadmoći, podvukao je Kosačov.

On je ukazao na to da takav odnos vuče korene iz kolonijalnog doba, kada su Evropljani držali u zoološkim vrtovima stanovnike pojedinih zemalja.

-To je, kao svojevrsna nakazna kulminacija, dovelo do teorije o nadmoći arijevske nacije u vreme Hitlera. Ali sve su to teorije koje su nastajale i bile negovane i koje, prema mom mišljenju, nisu nestale iz te iste Evrope koja pokušava da čitav svet uči slobodi, jednakosti i bratstvu, zaključio je ruski senator.

Skrenuo je pažnju na to da je rusofobija koja se aktivno širi u zemljama Evropske unije zapravo posledica potpunog neuspeha Evropljana u globalnoj konkurenciji.

-Postoji jedan globalni problem koji, prema mom mišljenju, pogađa sve evropske zemlje bez izuzetka. On nema nikakve veze sa Rusijom, nema nikakve veze sa Ukrajinom, pa čak ni sa SAD ili Kinom. Reč je o globalnom neuspehu Evrope kao, uslovno rečeno, geografske zajednice, a u užem smislu i Evropske unije, mada se to, recimo, ne odnosi na Švajcarsku ili Norvešku – o njenom globalnom neuspehu u svetskoj konkurenciji. To se nije dogodilo samo u poslednjih godinu dana, niti u poslednjih četiri ili pet godina, kada su cene energenata i mnogih drugih roba naglo porasle zbog sankcija, istakao je ruski senator odgovarajući na pitanje o uzrocima rusofobije u evropskim zemljama.

Kosačov je podsetio da su se još pre nekoliko decenija, u vreme kada je radio u ruskoj ambasadi, u Švedskoj raspravljalo o temama koje su i danas aktuelne u Evropi.

-Pre četiri decenije glavna tema o kojoj se tada raspravljalo u Švedskoj – a pretpostavljam da je tako bilo i u drugim evropskim zemljama – bila je sledeća: 'Stvorili smo potpuno neodrživ sistem socijalne zaštite: isplaćujemo previsoke socijalne naknade, penzije i sve što ide uz to'. Drugo: 'Plate u našoj privredi su previsoke i ne možemo da ih izdržimo'. I treće: 'Imamo probleme sa migrantima, koji u velikom broju dolaze kod nas, a ne znamo šta da radimo s tim', naglasio je Kosačov.

On je takođe istakao da je Švedska ranije imala dva vodeća proizvođača automobila: "saab", koji danas više ne postoji, i "volvo", koji je prodat Kini.

-Eto šta se dogodilo sa evropskom zemljom koja se zove Švedska. Nisu rešili nijedan problem sopstvenog razvoja, ukazao je ruski senator.

Kako je istakao, isto se dešava i u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, pa čak i u Švajcarskoj. Kosačov je napomenuo da je reč o sistemskom problemu evropskih zemalja, ali da Evropljani ne mogu da sami sebi priznaju da su gubili vreme baveći se širenjem NATO-a ili jačanjem nadležnosti na nadnacionalnom nivou.

Ruski senator je istakao da su Kina i drugi azijski tigrovi ekonomski pretekli Evropu, dok se evropska računica da će se Rusija raspasti pokazala pogrešnom.

-Njihova potpuno pogrešna analiza situacije, u kojoj su sve vreme prebacivali odgovornost za sopstvene probleme na neke spoljne okolnosti, dovela je do toga da sada nemaju drugog izbora osim da nastave da rade otprilike isto što i do sada, ali ovoga puta da konkretnije optužuju Rusiju i Kinu. U poslednje vreme sve konkretnije optužuju i Sjedinjene Američke Države. Jednostavno nemaju drugi način da nastave da objašnjavaju sopstvenom stanovništvu probleme sa kojima se suočavaju. To je veoma žalosno, zaključio je Kosačov.

(rt.rs)

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