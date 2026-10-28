Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Asvel - Partizan

Crno-bele očekuje gostovanje u Vilerbanu.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Partizana puni elana otputovali su u Francusku, gde će večeras u okviru 8. kola Evrolige odmeriti snage sa Asvelom. U prošloj rundi su izabranici Đoana Penjaroje (57) uspeli da prekinu seriju od tri vezana poraza i to tako što su pred svojim navijačima, nakon produžetka i trojke Alesandra Pajole (26), uspeli da savladaju Crvenu zvezdu u večitom derbiju (85:82), pa su sada na učinku 4-3.

Na to se nadovezao trijumf nad Spartakom u Subotici (82:80) nakon dramatične završnice, ali uz jako dobar debi novajlije Antonija Rivsa (25). Bek koji je stigao iz NBA lige imaće priliku da u Lionu debituje u najjačem evropskom takmičenju, isto kao i poslednje pojačanje crno-belih Robert Frenks (29), koji je licenciran i krenuo je sa ekipom.

Što se tiče Asvela, ostvarili su dosad dve pobede (Makabi i Pariz), uz čak pet poraza. Sa klupe ih vodi čuveni plejmejker Toni Parker, a glavni nosioci tima su Peti Mils, Edvin Džekson, Hugo Beson i Džej Krauder, a tu je i Džoel Bolomboj, bivši centar Crvene zvezde.

Utakmica u hali "Astrobal" počeće u 20.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 2.

Što se tiče tradicije, "parni valjak" je u Vilerbanu prošle sezone poražen u dramatičnoj završnici (88:87), dok je još na klupi sedeo čuveni Željko Obradović (66). Pre toga je Partizan vezao dve pobede, a i sada bi trijumf bio od ogromnog značaja za Beograđane, jer ih odmah posle ovoga očekuje gostovanje u Kaunasu protiv Žalgirisa.

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