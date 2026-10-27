SRDANOVIĆ ZA RSE: Govorio o novom premijeru, KiM, Srebrenici, sankcijama Rusiji...

"STUDENTSKA lista nastaviće dijalog o Kosovu, kao i primenu Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, potpisanog uz posredovanje Evropske unije 2013. godine, kaže Ilija Srdanović, prvi na listi koja je pobedila na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra," rekao je Ilija Srdanović za RSE.

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U razgovoru za "Uvid" Radija Slobodna Evropa (RSE), Srdanović navodi da će nova vlast poštovati međunarodne ugovore koje je potpisala vlast Aleksandra Vučića. To se odnosi na političke ugovore. Kada je reč o ugovorima sa inostranim kompanijama o investicijama u Srbiji, oni će biti poštovani "ukoliko su usklađeni sa pravnim sistemom Srbije i međunarodnim aktima".

Takođe, podvlači da će Srbija nastaviti evrointegracije, kao i da će biti učinjeno sve kako bi građani dobili informacije o tome šta donosi članstvo u EU.

Srdanović ponavlja poziv da se izbegne bilo koji vid revanšizma u Srbiji i navodi da za trenutno stanje bezbednosti odgovornost snosi odlazeća Vlada u tehničkom mandatu.

Srdanović je prvi na Studentskoj listi, na osnovu odluka plenuma fakulteta u Srbiji. Strategija pokreta izraslog iz dvogodišnjih protesta protiv korupcije i za vladavinu prava bila je uspostavljanje organizacije bez lidera.

Nakon ubedljive pobede nad snagama Aleksandra Vučića, koje su zemljom upravljale 14 godina, otvara se i pitanje ko će biti kandidat Studentske liste za premijera?

Ko je lider?

RSE: Kako se osećate kao lider liste koja nema lidera, da tako kažem?

Ilija Srdanović: Ja se osećam ponosno, pre svega osećam se ponosno na sve naše građane koji su u Studentskoj listi našli izlaz iz trenutne situacije u kojoj smo mi bili godinama u Srbiji, izloženi represivnom sistemu autoritarnog režima prethodne vlasti i jednog čoveka koji je otišao u političku istoriju, koji je ostavio neizbrisiv trag praznine u našoj istoriji. On je bio 15 godina, a i dalje.

RSE: On je izgubio svega sto hiljada glasova, da kažem, snage koje je on vodio. On je i dalje relevantna snaga u Srbiji. Postoji li svest o tome da problem, ako ćemo ga tako nazvati, nije rešen?

Srdanović: Ne, ja se ne bih mogao složiti sa vama i vašom konstatacijom. Prosto, u uslovima apsolutno nedemokratskog društva u kome mi živimo, u apsolutnom odsustvu bilo kakve slobode medija, gde je postojala kontrola svega od strane režima koji je u punoj meri, punoj snazi imao Aleksandar Vučić, dobiti sa pola miliona glasova više znači da on ne bi imao ni 15–20% glasova u realnim okolnostima, da su postojali pravi uslovi. To je realna snaga naše prethodne režimske vlasti.

Ko može garantovati da neće biti revanšizma?

RSE: Izazovi su izuzetno veliki pred snagama koje su pobedile na izborima, ali hajdemo najpre ovo. Kako odgovoriti na strah od revanšizma? Kako odgovoriti na nasilje i šta ste preduzeli po tom pitanju? Slike koje smo videli prilikom upada u televiziju Informer jesu zabrinjavajuće, složićete se.

Srdanović: Ja bih se samo s jednom stvari složio. To je da Studentska lista - Studenti pobeđuju bazira svoj program, plan i sve svoje dosadašnje aktivnosti, uključujući sve aktivnosti studentske organizacije, na temeljima vladavine prava i poštovanja Ustava i zakona. Tim temeljima će se rukovoditi i svaka naša dalja aktivnost.

Mi nijednom do sada, niko od nas, uključujući i mene lično, nismo pozivali na nikakvu vrstu revanšizma. Tražili smo da se poštuju red i zakon. I u poslednjih nekoliko dana, a pogotovo juče, veliki broj članova naše liste i moja malenkost pozivali smo građane da mirno i dostojanstveno isprate do kraja ovaj izborni proces.

Dešavanja koja su se mogla videti u i oko prorežimskog medija Informer nisu nadahnuta, nisu podsticana i nisu podržana od strane Studentske liste. Mi podržavamo red i zakon i želimo da tako ubuduće Srbija i izgleda.

RSE: Može li iko dati garanciju da se nasilje neće događati?

Srdanović: U ovom trenutku odgovornost za bilo kakvu vrstu nasilja i za to kako se ono može sprečiti ima aktuelna vlast koja je u tehničkom mandatu. Mi sa naše strane pozivamo, apelujemo na sve građane u Srbiji da se uzdrže od bilo kakve vrste nasilja, da poštuju red i zakon.

Onog trenutka kada formalno preuzmemo vlast u svoje ruke, i na nas pada odgovornost za dešavanja u državi. U ovom trenutku mi imamo snagu apela, a snagu funkcionisanja sistema ima državni aparat koji je još uvek u tehničkom mandatu prethodne vlasti.

Ko će biti premijer?

RSE: Kada će javnost znati, kada već govorimo o preuzimanju vlasti, ko će biti kandidat za premijera, a ko će biti kandidati za ministre?

Srdanović: U ovom trenutku ja mogu da vam dam sledeći odgovor: Republička izborna komisija još uvek nije proglasila definitivne rezultate naših izbora. Definitivni rezultati izbornog procesa neće se razlikovati od ovih koji su na reprezentativnom uzorku izneti, kao ni od trenutno obrađenog biračkog materijala, tako da će broj mandata biti manje-više onakav kakav jeste. Međutim, zvanično izbori prestaju onog trenutka kada Republička izborna komisija u skladu sa zakonom proglasi izborne rezultate. Od tog trenutka stiču se uslovi za sledeći postupak, a to je formiranje nove skupštine, skupštinskih tela i nakon toga plan formiranja vlade.

RSE: Da li će se ime kandidata za premijera utvrđivati unutar Studentske liste ili ćete opet tražiti konsultacije sa forumima na fakultetima?

Srdanović: Formiranje će biti činjeno u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije. Imena, odnosno personalna rešenja u vladi, formiraće većinska grupa poslanika iz grupe Studentska lista.

RSE: Da li biste vi bili spremni da prihvatite eventualnu kandidaturu? Kao nosilac liste, negde se čini logičnim.

Srdanović: Da, ali u samom uvodu vašeg razgovora sa mnom rekli ste da je ovo lista bez lidera. Mi možemo da kažemo sledeće: za svako personalno rešenje biće izabran onaj kandidat za koga mi budemo zajednički smatrali da će učiniti najbolje u interesu građana Srbije.

Da li će se menjati odnos prema Rusiji?

RSE: Ako je oko nečega trenutno Evropa ujedinjena, to je pitanje odnosa prema Rusiji. Studentska lista je zauzela stav da neće biti uvedene sankcije Rusiji. Nešto se mora menjati? Šta će se promeniti u odnosu prema Moskvi?

Srdanović: Pre svega, ono što je i u mom prethodnom odgovoru rečeno jeste da je prvi uslov, koji je trenutno i najveća prepreka za dalje evrointegracije, proces koji je vezan za poglavlja 23 i 24, ljudska prava i vladavinu prava. Nažalost, vi u Srbiji do danas niste imali osnovne temeljne vrednosti slobode, prava, demokratičnosti, slobode medija. Nije postojao dijalog.

Naši građani nemaju punu informaciju o tome šta Evropska unija kao takva uopšte nudi našim građanima. Ogroman broj naših građana, kroz medijski ograđeni prostor, kojima je servirana neistina više od decenije i po, ne može da zna čak ni agendu u potpunosti. Ogroman broj naših građana ni ne zna, nije informisan.

RSE: Da li pokušavate da kažete da ćete putem dijaloga preispitivati i odnos Srbije prema Rusiji?

Srdanović: Svakako da će to biti dijalog unutar same naše zajednice. Sva pitanja međunarodnih odnosa moraju da budu ostvarena kroz otvoreni dijalog naših građana. To ne može da kreira jedan čovek. Mi smo se potrudili i u tome uspeli da takav sistem vladavine, u kome jedan čovek odlučuje gde ćemo i kuda se kao nacija kretati, više nikada u Srbiji ne zaživi.

Otvorićemo dijalog i dati priliku našim građanima da odaberu smer koji oni smatraju da je za njih najbolji. Ali taj dijalog mora biti otvoren i transparentan, a ne režimski uobličen na način kako to živimo u poslednjih 15–20 godina.

RSE: To znači, ako vas dobro razumem, da je odnos prema sankcijama Rusiji podložan preispitivanju?

Srdanović: To može da znači da će o tom odnosu svakako odlučiti građani Srbije.

RSE: Kako? Na referendumu? Pomozite mi da shvatim.

Srdanović: Pa, slično kao u odnosima sa svim drugim državama. Međunarodna politika se kreira usklađena sa zahtevima i većinskom voljom građana, a ne mišljenjem jednog čoveka ili veoma male grupe ljudi koji će o tome odlučivati umesto građana. To nije demokratija.

O pitanju Kosova

RSE: Studentska lista je zauzela jasan stav o pitanju Kosova, ali nastavljate li dijalog sa Kosovom o normalizaciji odnosa?

Srdanović: Nastavak dijaloga po pitanju Kosova i Metohije osnovni je deo studentskog plana. Sva platforma domaćih i međunarodnih odnosa u Srbiji bazirana je na poštovanju Ustava Republike Srbije. Tako da je i ta platforma o razgovorima, odnosno daljoj budućnosti Kosova i Metohije, u skladu sa Ustavom Republike Srbije.

RSE: Dakle, ostajete pri dijalogu i punoj implementaciji?

Srdanović: Apsolutno. Ostajemo otvoreni, ostavljamo prostor za otvoreni dijalog i rešavanje pitanja u interesu pre svega naših građana i svih u međunarodnoj zajednici.

RSE: Znači li to i punu primenu Briselskog sporazuma?

Srdanović: To znači da ćemo mi kao odgovorno društvo i odgovorna vlast ubuduće poštovati međunarodno dogovorene protokole. Svi protokoli koje su naši zvaničnici u ime Srbije dogovorili mogu biti, ne mora da znači, ali mogu biti preispitani u pogledu toga da li su usklađeni sa Ustavom Republike Srbije.

RSE: Možda je pitanje preteško, ali podrazumeva li to i spremnost da se razgovara konkretno sa Aljbinom (Albin) Kurtijem, premijerom Kosova?

Srdanović: Mi u ovom trenutku još uvek nismo preuzeli mandat. Mi nismo u poziciji vlasti trenutno u Srbiji. Ali ćemo o svakom pitanju koje ima veoma važan strateški interes za našu državu, za našu naciju, za naše građane, doneti odluku naknadno, kada se bude formirala vlada.

RSE: Ko će doneti odluku, je li to prepuštate pravosuđu, da li će biti pokrenut postupak, odnosno doneta odluka po pitanju zahteva za ekstradiciju Milana Radoičića Kosovu?

Srdanović: Tu odluku u ovom trenutku ne mogu da vam donesem, odnosno svoj sud o tome, jer ga kao pojedinac na listi koja još uvek nije formirala vladu ne mogu dati. Ali ćemo svakako gledati da o svim takvim pitanjima naknadno donosimo odluke u skladu sa zakonskim procedurama koje važe za Republiku Srbiju.

O odnosima sa Bosnom i Hercegovinom

RSE: Da li vas je kontaktirao neko iz kruga saradnika Milorada Dodika u Bosni i Hercegovini?

Srdanović: Ne, ne.

RSE: Kakvoj se saradnji nadate?

Srdanović: Nastavku saradnje sa Republikom Srpskom u interesu građana Srbije i građana Republike Srpske.

RSE: Da li će nova vlast podsticati vlasti u Republici Srpskoj da probleme rešavaju sa centralnom vlašću BiH u Sarajevu?

Srdanović: Svakako da ćemo pomagati svim građanima u neposrednom okruženju naše države, a svakako da je pitanje Republike Srpske izuzetno važno. Tražićemo da se dijalog vodi otvoreno, na otvoren način, i da se nađu najbolja zajednička rešenja za sve građane BiH, a i građane Republike Srpske.

RSE: Kakav ćete stav zauzeti po pitanju Srebrenice?

Srdanović: Stav po pitanju Srebrenice definisao je sud. Međunarodno priznati dokumenti od strane naše Skupštine iz 2010. godine postoje.

RSE: Postoji i međunarodni dokument koji je malo iznad, govorimo o odluci Međunarodnog suda pravde, kojom je zločin u Srebrenici određen kao genocid.

Srdanović: Vidite, pitanja takva koja apsolutno nisu bila pitanja vezana za izbore i dešavanja izbornog procesa u Srbiji ne bih stavljao u fokus. Naime, ne možemo ni odgovornost za dešavanja od pre 40 godina stavljati na nekoga ko je rođen posle 2000. godine. Mladost Srbije, rođena posle 2000. godine, tražila je promene zbog unutrašnjih problema u Srbiji.

Tražila je od nas, liste od 250 kandidata, da im pomognemo u svemu tome. Mi smo pomogli našoj mladosti da svrgne represivnu vlast, autokratsku vlast jednog autokrate koji je jedan od glavnih promotera mnogih stvari o kojima vi sada sa mnom pričate.

Niko od imena sa liste nije odgovoran za dešavanja devedesetih. Ali prethodna vlast jeste, i naša budućnost, koja je rođena posle 2000. godine, želi da vidi kako će Srbija izgledati u budućnosti.

Dešavanja iz perioda prošlosti ostavićemo istoričarima da daju definitivni sud. Sudovi su već doneli presude, presude postoje, a istoričari neka u budućnosti rešavaju važna istorijska pitanja. Pred nama je budućnost Srbije i njoj želimo da se okrenemo.

Da li će biti otvoreni tajni ugovori?

RSE: Hoćete li u toj budućnosti otvoriti sve tajne ugovore, odnosno zatvorene ugovore, izvinite, koji su omogućili kapitalne projekte u Srbiji sa investitorima koji su došli iz inostranstva, što je bila okosnica kampanje usmerene ka borbi protiv korupcije? Da li možemo očekivati da će u nekoj perspektivi građani Srbije videti ugovore o Beogradu na vodi, o kineskim investicijama i drugim?

Srdanović: Svakako da ćemo tražiti transparentnost u budućnosti za sve takve projekte, pre svega velike infrastrukturne projekte koji se grade ili će se pojavljivati u budućnosti. Upravo pomenuti infrastrukturni projekti koje ste naveli u velikoj meri doprineli su ogromnom buntu i revoltu građana. Mi ćemo zahtevati da imamo potpuni uvid u sve što se tamo nalazi, da bismo uopšte mogli da dajemo kvalitetan sud o tome šta je u tim ugovorima bilo usklađeno sa zakonima i propisima Republike Srbije. Da bismo dali definitivni sud o tome šta je tamo učinjeno.

Mi u ovom trenutku nemamo uvid u to šta je potpisivano, na koji način je to rađeno i u čijem interesu. Kada budemo imali potpuni uvid, moći ćemo da damo tačan odgovor na vaše pitanje.

RSE: Da li će biti rušen Beogradski sajam?

Srdanović: U ovom trenutku ja nemam mandat da odgovorim na takvo pitanje, jer je i taj projekat, jednostavno, kao i sve te aktivnosti, obavijen velom tajne i nedovoljne transparentnosti prethodne vlasti.

RSE: Zašto sam pomenuo Beogradski sajam? On je u okviru ugovora potpisanog sa investitorom koji gradi Beograd na vodi. Međunarodni ugovori su međunarodni ugovori. Ali to je bio osnov po kojem je kritikovana sada već bivša vlast. Ti ugovori se moraju i dalje poštovati, zar ne?

Srdanović: Ugovori se moraju poštovati ukoliko su usklađeni sa našim pravnim sistemom i međunarodnim pravnim aktima. Ja svakako kao lekar nisam međunarodnopravni ekspert da bih vam dao odgovor, ali na našoj listi i u našoj budućoj vladi postojaće odgovorni ljudi koji su eksperti iz te oblasti, da daju možda tačniji odgovor od onoga koji bih ja dao. Ne želim da budem sudija, pogotovo iz oblasti ekspertize u kojoj se ne nalazim.

O zabranama i lustraciji

RSE: Da li će biti ukinute zabrane ulaska u zemlju nemalom broju ljudi, aktivista, kulturnih radnika, koji su pod spletom neverovatnih okolnosti doživeli zabrane u protekle, da ne budem precizan, dve do tri godine?

Srdanović: Prvo, Srbija će biti zemlja u kojoj će postojati sloboda mišljenja. Nikad više nećemo dozvoliti da se ljudi zbog nečega što su izrekli na takav način etiketiraju i da im se zabrani pravo na dostojanstven život u ovoj zemlji. Tako da, ako je to tačan odgovor, onda ste ga dobili na najadekvatniji mogući način.

RSE: Videli smo šta se desilo na Radioteleviziji Vojvodine. Vi se nalazite u Novom Sadu. Izvinili su se za uređivačku politiku koju su imali. Šta očekujete da se desi na Radioteleviziji Srbije?

Srdanović: Moram da kažem da izvinjenje na način na koji je izrečeno nije dovoljno da bismo mi poverovali da će uređivačka politika u budućnosti biti ispravna i u skladu sa najboljim interesima svih građana Srbije. Potrebno je napraviti ambijent u kome će postojati stalna kontrola i nadzor nad radom, pre svega javnog medijskog servisa. Tu ključnu ulogu ima Regulatorno telo za elektronske medije, koje mora da počne da radi svoj deo posla u skladu sa zakonom, a to je monitoring nad javnim elektronskim medijima, koji, nažalost, nedostaje u poslednjih 15 godina.

RSE: Hoće li biti zakona o lustraciji?

Srdanović: Zakon o lustraciji predviđen je studentskim programom i zakon o lustraciji će verovatno biti jedan od zakona koji će se u narednom periodu usvojiti u Skupštini Srbije.