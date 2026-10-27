Srpski provokator prvobitno dobio žestoku kaznu.

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako je kapiten švajcarske fudbalske reprezentacije, Granit Džaka kažnjen novčano zbog korišćenja falsifikovanog kovid sertifikata, FS Švajcarske je progledao iskusnom vezisti kroz prste!

Potvrdili su Švajcarci da će Džaka, kao i Bril Embolo, još jedan kažnjen fudbaler za prevaru moći da konkurišu za mesto u nacionalnom timu već tokom novembarskih mečeva protiv Slovenije i Škotske.

Provokator Srbije, kada god su "orlovi" igrali protiv "sajdžija" je propustio duele sa Škotskom, Severnom Makedonijom i Slovenijom tokom oktobarskog reprezentativnog prozora, pošto je priznao da je nabavio lažni sertifikat o vakcinaciji protiv koronavirusa, koji mu je omogućio da putuje i igra tokom 2022. godine. I Džaka, i Embolo su kažnjeni sa 150.000 švajcarskih franaka uz uslovnu kaznu od dve godine.

Ostaje, međutim, otvoreno pitanje da li Džaka ostati kapiten Švajcarske? Moraće Murat Jakin da donese važnu odluku 5. novembra, kada obelodani spisak reprezentativaca.

- Razmotrili smo ovu situaciju iz različitih uglova. U obzir smo uzeli konkretne okolnosti oba slučaja, okončane pravne postupke, kao i sportske posledice koje su već sprovedene. Uvereni smo da je povratak u reprezentaciju u novembru odgovorna i ispravna odluka - rekao je Pjerluiđi Tami, direktor nacionalnog tima.

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