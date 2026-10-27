Fudbal

Sramna odluka suda: Pomilovan Granit DŽaka! Ovo nema nigde na svetu!

С.С.

27. 10. 2026. u 23:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Srpski provokator prvobitno dobio žestoku kaznu.

Срамна одлука суда: Помилован Гранит Џака! Ово нема нигде на свету!

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako je kapiten švajcarske fudbalske reprezentacije, Granit Džaka kažnjen novčano zbog korišćenja falsifikovanog kovid sertifikata, FS Švajcarske je progledao iskusnom vezisti kroz prste!

Potvrdili su Švajcarci da će Džaka, kao i Bril Embolo, još jedan kažnjen fudbaler za prevaru moći da konkurišu za mesto u nacionalnom timu već tokom novembarskih mečeva protiv Slovenije i Škotske.

Provokator Srbije, kada god su "orlovi" igrali protiv "sajdžija" je propustio duele sa Škotskom, Severnom Makedonijom i Slovenijom tokom oktobarskog reprezentativnog prozora, pošto je priznao da je nabavio lažni sertifikat o vakcinaciji protiv koronavirusa, koji mu je omogućio da putuje i igra tokom 2022. godine. I Džaka, i Embolo su kažnjeni sa 150.000 švajcarskih franaka uz uslovnu kaznu od dve godine.

Norbert Barczyk/PressFocus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ostaje, međutim, otvoreno pitanje da li Džaka ostati kapiten Švajcarske? Moraće Murat Jakin da donese važnu odluku 5. novembra, kada obelodani spisak reprezentativaca.

- Razmotrili smo ovu situaciju iz različitih uglova. U obzir smo uzeli konkretne okolnosti oba slučaja, okončane pravne postupke, kao i sportske posledice koje su već sprovedene. Uvereni smo da je povratak u reprezentaciju u novembru odgovorna i ispravna odluka - rekao je Pjerluiđi Tami, direktor nacionalnog tima.

БОНУС ВИДЕО: ТАЈНА НАЈВЕЋЕГ ФУДБАЛСКОГ СТАДИОНА НА СВЕТУ: Ово је листа ТОП 10 „храмова фудбала“

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
STOMAK MI JE BIO PUN KRVI: Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe

"STOMAK MI JE BIO PUN KRVI": Oglasila se Tea Tairović nakon hitne operacije - otkazala sve nastupe