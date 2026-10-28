Fudbal

Evo gde možete da gledate TV prenos meča Radničkog iz Niša i Partizana

М. З.

28. 10. 2026. u 07:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Crno-beli danas gostuju na "Čairu" u odloženoj utakmici iz 4. kola Superlige.

Ево где можете да гледате ТВ пренос меча Радничког из Ниша и Партизана

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Partizana pokušaće sa novim-starim trenerom Aleksandrom Stanojevićem (53) danas u Nišu da prekinu seriju pobeda i makar najave izlaz iz rezultatske krize, koja traje od starta sezone u domaćem prvenstvu.

Tim iz Humske trenutno zauzima tek deseto mesto na tabeli sa samo 11 osvojenih bodova i čak sedam poraza, a u poslednje dve runde izgubio je od Železničara u Pančevu (1:0) i na svom stadionu od Čukaričkog (2:0). Zbog toga je ostavku podneo legendarni kapiten Saša Ilić, a pre dva dana ga je nasledio temperamentni stručnjak, kom će ovo biti četvrti mandat u matičnom klubu.

Prilika za popravni je protiv Radničkog, koji je takođe u jako teškoj situaciji i zauzima pretposlednju poziciju u Superligi, sa tek osam bodova na kontu. I popularne "meraklije" promenile su nedavno šefa stručnog štaba, vratio se Nikola Drinčić (42), koji je u igračkoj karijeri nosio baš dres Partizana, gde je i ponikao.

Ovaj odloženi meč iz četvrte runde počeće u 17.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.

Što se tiče tradicije, "parni valjak" na poslednjih pet međusobnih duela ima tek dve pobede u gostima protiv Radničkog, uz jedan poraz i dva remija. Poslednji susret ove dve ekipe na "Čairu" je odigran 24. avgusta 2025. i tada je bilo 2:2.

Standings provided by Sofascore

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)
Svet

0 0

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

SIN AMERIČKOG predsednika Donalda Trampa, Donald Tramp Mlađi, krajem avgusta otputovao je u Mongoliju u lov s ruskim oligarhom Umarom Kremljovom, blisko povezanim s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, otkriva Fajnenšal tajms. Dok je predsednikov sin boravio u lovu, američka ambasada u Ulan Batoru potrošila je 18.715 dolara iz budžeta na hotelske sobe za agente Tajne službe koji su ga obezbeđivali.

27. 10. 2026. u 11:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠTA ZNAČI AKO STE SANJALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas

ŠTA ZNAČI AKO STE SANjALI SVETU PETKU? Javlja se u snu iz dva razloga - ima važnu poruku za vas