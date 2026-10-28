Evo gde možete da gledate TV prenos meča Radničkog iz Niša i Partizana
Crno-beli danas gostuju na "Čairu" u odloženoj utakmici iz 4. kola Superlige.
Fudbaleri Partizana pokušaće sa novim-starim trenerom Aleksandrom Stanojevićem (53) danas u Nišu da prekinu seriju pobeda i makar najave izlaz iz rezultatske krize, koja traje od starta sezone u domaćem prvenstvu.
Tim iz Humske trenutno zauzima tek deseto mesto na tabeli sa samo 11 osvojenih bodova i čak sedam poraza, a u poslednje dve runde izgubio je od Železničara u Pančevu (1:0) i na svom stadionu od Čukaričkog (2:0). Zbog toga je ostavku podneo legendarni kapiten Saša Ilić, a pre dva dana ga je nasledio temperamentni stručnjak, kom će ovo biti četvrti mandat u matičnom klubu.
Prilika za popravni je protiv Radničkog, koji je takođe u jako teškoj situaciji i zauzima pretposlednju poziciju u Superligi, sa tek osam bodova na kontu. I popularne "meraklije" promenile su nedavno šefa stručnog štaba, vratio se Nikola Drinčić (42), koji je u igračkoj karijeri nosio baš dres Partizana, gde je i ponikao.
Ovaj odloženi meč iz četvrte runde počeće u 17.00, a direktan TV prenos biće na kanalu Arena premijum 1.
Što se tiče tradicije, "parni valjak" na poslednjih pet međusobnih duela ima tek dve pobede u gostima protiv Radničkog, uz jedan poraz i dva remija. Poslednji susret ove dve ekipe na "Čairu" je odigran 24. avgusta 2025. i tada je bilo 2:2.
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