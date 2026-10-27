TROJICA OPET IZA REŠETAKA: Apelacioni sud odlučio po optužbi za saučesništvo u ubistvu Aleksandra Nešovića Baje 12. maja

PO odluci Apelacionog suda u Beogradu, trojica optuženih za saučesništvo u likvidaciji Aleksandra Nešovića Baje (52) iz kućnog pritvora prebačeni su ponovo u pritvorsku ćeliju Centralnog zatvora u Beogradu.

Foto: N. Skenderija/ Privatna arhiva

Ovakva odluka je doneta posle usvajanja žalbe Višeg javnog tužilaštva zbog rešenja da se Mario S., Nenad L., i Dejan S. brane sa slobode i uz meru elektronskog nadzora, odnosno nanogvicu.

Sudsko veće Apelacionog suda procenilo je da bi njihov boravak u kućnom pritvoru predstavljao nedopustiv bezbednosni rizik za postupak koji sledi.

Kao direktni izvršilac surove likvidacije u restoranu "27" na Senjaku, 12. maja ove godine, optužen je Saša Vuković Boske, bivši policajac. Kao njegovi pomagači označeni su Mario S., rođak Dejan S., vlasnik lokala Nenad L., kao i dvojica konobara - Petar U. i Vuk Š. Oni se sumnjiče da su pomagali u prikrivanju zločina i tragova ubistva, odnosno za pomoć učiniocu posle krivičnog dela.

Dva meseca posle zločina, VJT je podigao optužnicu u kojoj se, pored ostalog, navodi da je Nešović namamljen i surovo likvidiran u prepunom restoranu oko ponoći, između 12. i 13. maja. Osumnjičeni su pokušali da sakriju šta se desilo, pa su uklanjali tragove, a telo prebacili na teritoriju Inđije. Ostaci su nađeni u metalnom buretu, zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.

Suđenje Miliću u novembru N.Skenderija U PRVOM opštinskom sudu, za 9. novembar zakazano je suđenje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću zbog ovog slučaja. On je optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave.

Okrivljeni Vuković priznao je u Tužilaštvu da je ubio Nešovića. Ispričao je da su njih dvojica bila bliska, da su imali zajedničke poslove, kao i da su se porodično družila. U jednom trenutku Nešović se, kako je naveo optuženi, okrenuo protiv njega, pretio mu je, kao i bliskim članovima porodice, reketirao ga i iznuđivao novac. Kobne večeri on je preko prijatelja pozvao Baju kako bi izgladili nesporazume i sukobe.

Vuković je naveo i da je te večeri kleknuo kako bi zamolio Nešovića da mu oprosti, ali da je u jednom trenutku čuo klik, kao kad neko repetira oružje i da je video pištolj u Nešovićevoj ruci. Uplašio se i izvukao svoj pištolj, koji je nosio za pojasom i zapucao.