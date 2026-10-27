TROJICA OPET IZA REŠETAKA: Apelacioni sud odlučio po optužbi za saučesništvo u ubistvu Aleksandra Nešovića Baje 12. maja
PO odluci Apelacionog suda u Beogradu, trojica optuženih za saučesništvo u likvidaciji Aleksandra Nešovića Baje (52) iz kućnog pritvora prebačeni su ponovo u pritvorsku ćeliju Centralnog zatvora u Beogradu.
Ovakva odluka je doneta posle usvajanja žalbe Višeg javnog tužilaštva zbog rešenja da se Mario S., Nenad L., i Dejan S. brane sa slobode i uz meru elektronskog nadzora, odnosno nanogvicu.
Sudsko veće Apelacionog suda procenilo je da bi njihov boravak u kućnom pritvoru predstavljao nedopustiv bezbednosni rizik za postupak koji sledi.
Kao direktni izvršilac surove likvidacije u restoranu "27" na Senjaku, 12. maja ove godine, optužen je Saša Vuković Boske, bivši policajac. Kao njegovi pomagači označeni su Mario S., rođak Dejan S., vlasnik lokala Nenad L., kao i dvojica konobara - Petar U. i Vuk Š. Oni se sumnjiče da su pomagali u prikrivanju zločina i tragova ubistva, odnosno za pomoć učiniocu posle krivičnog dela.
Dva meseca posle zločina, VJT je podigao optužnicu u kojoj se, pored ostalog, navodi da je Nešović namamljen i surovo likvidiran u prepunom restoranu oko ponoći, između 12. i 13. maja. Osumnjičeni su pokušali da sakriju šta se desilo, pa su uklanjali tragove, a telo prebacili na teritoriju Inđije. Ostaci su nađeni u metalnom buretu, zakopanom u blizini Jarkovačkog jezera.
Suđenje Miliću u novembru
U PRVOM opštinskom sudu, za 9. novembar zakazano je suđenje bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću zbog ovog slučaja. On je optužen za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za falsifikovanje službene isprave.
Okrivljeni Vuković priznao je u Tužilaštvu da je ubio Nešovića. Ispričao je da su njih dvojica bila bliska, da su imali zajedničke poslove, kao i da su se porodično družila. U jednom trenutku Nešović se, kako je naveo optuženi, okrenuo protiv njega, pretio mu je, kao i bliskim članovima porodice, reketirao ga i iznuđivao novac. Kobne večeri on je preko prijatelja pozvao Baju kako bi izgladili nesporazume i sukobe.
Vuković je naveo i da je te večeri kleknuo kako bi zamolio Nešovića da mu oprosti, ali da je u jednom trenutku čuo klik, kao kad neko repetira oružje i da je video pištolj u Nešovićevoj ruci. Uplašio se i izvukao svoj pištolj, koji je nosio za pojasom i zapucao.
Preporučujemo
PRIJAVA KAO OPSTRUKCIJA: Mića i Sanja Simić, roditelji ubijenog Andreja, pozvani u MUP
19. 10. 2026. u 20:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)