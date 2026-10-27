MEGASENZACIJA! Arsenal ispao iz Liga kupa! Četvrtoligaš izbacio šampiona Engleske!

Veliko čudo dogodilo se posle penal serije.

Foto: Tanjug/Nick Potts/PA via AP

Fudbaleri šampiona Engleske Arsenala eliminisani su u osmini finala Liga kupa!

Prvak Premijer lige je poražen večeras na gostovanju četvrtoligašu Flitvudu rezultatom 1:1 - 5:3 penalima.

Domaćin je poveo golom Arona Lupala-Bija u 21, a izjednačio je Viktor Đokereš u 50. minutu. Foto: Tanjug/Nick Potts/PA via AP

U penal seriji presudio je promašaj Bruna Gimaraeša.

🚨 Bruno Guimaraes penalty miss that led Arsenal’s exit from Carabao Cup https://t.co/1JPaAm8KFl https://t.co/Oc5BDA6gjy — The Final Whistle (@Rufus_45) October 27, 2026

Tako je klub iz gradića sa oko 20.000 stanovnika uspeo da izbaci najbolji tim Premijer lige, čija se vrednost procenjuje na milijardu evra!

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