MEGASENZACIJA! Arsenal ispao iz Liga kupa! Četvrtoligaš izbacio šampiona Engleske!
Veliko čudo dogodilo se posle penal serije.
Fudbaleri šampiona Engleske Arsenala eliminisani su u osmini finala Liga kupa!
Prvak Premijer lige je poražen večeras na gostovanju četvrtoligašu Flitvudu rezultatom 1:1 - 5:3 penalima.
Domaćin je poveo golom Arona Lupala-Bija u 21, a izjednačio je Viktor Đokereš u 50. minutu.
U penal seriji presudio je promašaj Bruna Gimaraeša.
Tako je klub iz gradića sa oko 20.000 stanovnika uspeo da izbaci najbolji tim Premijer lige, čija se vrednost procenjuje na milijardu evra!
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