Suđenja

UBISTVO NIJE BILO NA SVIREP NAČIN: Nova presuda za ubistvo Aleksandra Tatalovića u Rakovici

Slađana Matić

27. 10. 2026. u 18:00

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DAMJAN Gvozdenović (24) iz Rakovice i u ponovljenom suđenju u Višem sudu u Beogradu osuđen je danas prvostepeno na istu kaznu kao i pre godinu dana od 10 godina zatvora za ubistvo Aleksandra Tatalovića (21) 23. februara 2022. godine u tom beogradskom naselju.

УБИСТВО НИЈЕ БИЛО НА СВИРЕП НАЧИН: Нова пресуда за убиство Александра Таталовића у Раковици

Foto: Printscreen

Sudija Živko Jevđenijević je kratko rekao da ništa novo nije utvrđeno i da kao ni posle prvog suđenja nije dokazano da je Gvozdenović krivično delo počinio na svirep i podmukao način. Zbog toga nije opstala kvalifikacija iz optužnice da je u pitanju teško ubistvo i okrivljeni je osuđen za takozvano obično ubistvo, za koje je predviđena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Gvozdenoviću je sud produžio pritvor do pravosnažnosti presude, zbog opasnosti od bekstva, jer je posle krivičnog dela bio šest meseci u bekstvu, pa se sam predao u pratnji advokata Borovića.

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