NOSIO KOLAČ U CRKVU DRUGOG DANA SLAVE: Na suđenju za likvidaciju Tadije Pantića, okrivljeni Pavle Filipović izneo odbranu

PAVLE Filipović (19), koji je optužen za ubistvo Tadije Pantića (23), 22. novembra prošle godine u Darvinovoj ulici na Novom Beogradu, kazao je danas u Višem sudu u Beogradu da nije to učinio.

S. J. M.

Iznoseći odbranu u sudu on je rekao da je u vreme tog ubistva bio kod kuće sa majkom, jer je to bio drugi dan njihove porodične slave Arhangel Mihailo, a da je on te godine preuzeo obaveze oko odlaska u crkvu.

- Tokom prepodneva sam spavao u kući i u 12.30 sam otišao u crkvu, odneo kolač i zapalio sveću. Ne znam šta bih više rekao - kazao je okrivljeni Filipović.

Odgovarajući na pitanje tužioca Dragana Danilovića, okrivljeni je rekao da ne zna kako se zove crkva, ali da je tu u naselju kod okretnice trolejbusa, pet minuta od njegove kuće. Upitan da opiše kako je izgledao obred u crkvi, odgovorio je da je "sa sveštenikom vrteo kolač, da je sveštenik nešto pevao i sipao vino". Kazao je da ne zna kako se zove sveštenik i da se ne seća da li mu je platio, ali misli da jeste.

- Kolač je bio okrugao, bio je tu u kući, ne znam da li ga je majka pravila ili je kupila. Iz crkve sam ga vratio kući i pojeli smo ga posle ručka - kazao je Filipović.

Okrivljeni je naveo i da ne poznaje Tadiju Pantića, da nema motor, niti je ikada seo na njega, da ne zna gde je Darvinova ulica i da misli da nikada nije bio u njoj.

Obojica imala kacige FILIPOVIĆ se tereti za teško ubistvo Pantića na svirep i podmukao način. On se sumnjiči da je sa još jednim momkom, koji ga je vozio na motoru i za kojim se traga, došao do zgrade u kojoj je živela žrtva. Ne skidajući kacige, čekali su da se on pojavi. Kada je izašao, oko 11.45, prema optužnici, Filipović mu je prišao s leđa i ispalio više metaka u glavu, leđa i noge. Navodno je Tadija pokušao da pobegne, ali ga je sustigao kod obližnje trafike i upucao. Tada mu je sa motorom prišao saučesnik i zajedno su pobegli sa mesta zločina.

Kazao je i da osporava antropometrijsko veštačenje na osnovu snimaka, jer na njima, kako kaže, nije on. Rekao je da ne poznaje Milka Jovanovića, ali je u optužnici pročitao da je to čovek koji ga je tog dana uveče odvezao do etno-sela Vrhpolje kod Bajine Bašte.

- Tih dana sam bio angažovan sa dvojicom drugova oko otvaranja picerije u Pančevu. Majka mi je dala nešto novca za taj posao, ali nam je falilo još, pa sam našao suinvestitora u Bajinoj Bašti i on je poslao čoveka sa automobilom da me poveze tamo da se dogovorimo oko ulaganja - kazao je Filipović, ali nije želeo da navede ime tog čoveka da ga ne bi mešao u ovu situaciju. - Oko 19 časova sam od kuće otišao do adrese na Voždovcu koju su mi javili telefonom i taj Milko me pokupio. Nisam platio tu vožnju, bila je plaćena. U etno-selu sam sa tim čovekom popio piće i nastavili smo razgovor kod njega u kući, gde sam prespavao. Sutradan, oko 15 časova sam se vratio u Beograd autobusom.

Na pitanje sudije Dragomira Gerasimovića zašto je drugog dana slave nosio kolač u crkvu, rekao je da na dan slave nije stigao da to uradi.

Motor koji je, kako se sumnja, korišćen tokom zločina, nađen je zapaljen na Voždovcu, a Filipović je uhapšen dva meseca kasnije. Na saslušanju u istrazi se branio ćutanjem.