IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 26 VOZAČA, A ZADRŽANA DVA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 370 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, u četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 370 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno26 vozača i čenjtiri vozila, a zadržana su dva vozača zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.
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