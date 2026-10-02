Nesreće

IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 26 VOZAČA, A ZADRŽANA DVA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 370 prekršaja

Ljiljana Preradović

02. 10. 2026. u 15:10

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, u četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 370 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

ИЗ САОБРАЋАЈА ИСКЉУЧЕНО 26 ВОЗАЧА, А ЗАДРЖАНА ДВА: Полиција у Јужнобачком округу за дан открила и санкционисала 370 прекршаја

FOTO:Lj.P.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno26 vozača i čenjtiri vozila, a zadržana su dva vozača zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća  u kojima su dve osobe  zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća  u kojima su dve osobe lakše povređene.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVOSADSKA POLICIJA ZAPLENILA 3,8 KILOGRAMA MARIHUANE: Uhapšeni muškarac iz okoline Titela i državljanin Rusije osumnjičeni za trgovinu drogom
Hapšenja i istraga

0 0

NOVOSADSKA POLICIJA ZAPLENILA 3,8 KILOGRAMA MARIHUANE: Uhapšeni muškarac iz okoline Titela i državljanin Rusije osumnjičeni za trgovinu drogom

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su M. R. (30) iz okoline Titela, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i ruskog državljanina A. D. (52), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivična dela neovlašćeno držanje opojnih droga i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

02. 10. 2026. u 11:43

Politika
Tenis
Fudbal
Ovolika je kazna ako čistite na crno u Hrvatskoj

Ovolika je kazna ako čistite na crno u Hrvatskoj