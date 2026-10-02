IZ SAOBRAĆAJA ISKLJUČENO 26 VOZAČA, A ZADRŽANA DVA: Policija u Južnobačkom okrugu za dan otkrila i sankcionisala 370 prekršaja

POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, u četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 370 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

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Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno26 vozača i čenjtiri vozila, a zadržana su dva vozača zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.

U četvrtak, 1. oktobra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe zadobile lake telesne povrede.

U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća u kojima su dve osobe lakše povređene.