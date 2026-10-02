Hapšenja i istraga

DVA I PO KILOGRAMA KANABISA U STANU: Podignuta optužnica za prodaju droge

Slađana Matić

02. 10. 2026. u 14:47

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VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Lazara V. (21) zbog postojanja opravdane sumnje da je 11. avgusta ove godine u stanu na Čukarici zajedno sa još jednim maloletnikom neovlašćeno radi prodaje držao skoro 2,5 kilograma kanabisa.

ДВА И ПО КИЛОГРАМА КАНАБИСА У СТАНУ: Подигнута оптужница за продају дроге

Foto: Mup

Tužilaštvo je predložilo sudu da mu produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

U tom stanu su pored droge, pronađene i dve digitalne vagice za precizno merenje sa tragovima opojne droge. 

Protiv maloletnika je postupak razdvojen.

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