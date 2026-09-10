NIJE NESREĆA, NEGO ZLOČIN? Obrt u slučaju Pogibije Aleksandra F. (40) i Dragana P. (31) u Starčevu kod Pančeva

DVA meseca od pogibije Aleksandra F. (40) iz Starčeva i Dragana P. (31) iz Banatskog Brestovca, koji su nastradali u dvorištu kuće usled eksplozije bombe, policija je privela P. V. (35) iz Starčeva, zbog sumnje da je aktivirao ovo eksplozivno sredstvo.

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Tom prilikom je i on povređen, a na teret mu stavljaju teško ubistvo i nedozvoljeno nošenje eksplozivnih materijala.

U prvom trenutku mislilo se da je reč o nesrećnom slučaju. Sumnjalo se da su se trojica prijatelja 17. jula u večernjim satima, u dvorištu kuće Aleksandra F., dobacivali bombom i da je ona slučajno u jednom trenutku aktivirana. Međutim, opsežnom istragom, došlo se do određenih dokaza, koji ukazuju na to da, možda, ipak, nije reč o nesrećnom slučaju, već da je P. V. namerno aktivirao bombu.

Tom prilikom, Dragan P. je na mestu ostao mrtav, dok je Aleksandar F. preminuo dan kasnije u bolnici.

U zdravstvenu ustanovu sa teškim povredema primljen je i sada osumnjičeni. Njemu je određeno policijsko zadržavanje, u kom roku će biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Pančevu. Istraga treba da utvrdi čija je bila bomba, da li ju je P. V. zaista namerno aktivirao i ako jeste zbog čega.

Žitelji Starčeva navode da su Dragan i Aleksandar zajedno radili i da su bili dobri prijatelji. Meštani su ispričali da su obojica bili vredni i da nikada ni sa kim nisu dolazili u konflikt.