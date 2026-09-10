LESKOVČANIN NA ULICI TUKAO VLASOTINČANKU: Pritvor zbog pokušaja iznude i teških telesnih povreda
Osnovni sud u Leskovcu odredio je pritvor od 30 dana D.T. iz leskovačkog sela Donji Bunibrod zbog sumnje da je, nakon pokušaja iznude, teško telesno povredio I.Ž. iz Vlasotinca.
Postoji osnovana sumnja da je Leskovčanin, u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, 6. i 7. septembra ove godine, silom prinudio oštećenu da na štetu svoje imovine učini nešto, a da je dan kasnije teško telesno povredio.
Sud je saopštio da je osumnjičeni oštećenu presreo na ulici u Vlasotincu, u blizini Policijske stanice. On je prišao do nje, odgurnuo bicikl koji je žena gurala, a zatim joj pesnicima zadao više udaraca u predelu glava i tela. Kada je oštećena pala na tlo, on je, kako se sumnja, nastavio da je udara rukama i šutira nogama po telu.
Vlasotinčanka je tom prilikom zadobila prelom levog ručnog zgloba i krvne podlive u predelu desnog lakta, leve nadlaktice i leđa, kao i hematom u predelu čela i levog oka.
Osumnjičeni se tereti za krivična dela iznuda u pokušaju i teška telesna povreda, a pritvor mu je određen zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će, boravkom na slobodi, ometati postupak uticanjem na neispitanog svedoka i oštećenu, kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.
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