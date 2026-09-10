NA TREŽENJEU ZADRŽANA ČETIRI VOZAČA: Policija u Južnobačkom okruguza dan otrkila i sankcionisala 454 prekršaja
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je u sredu, 9. septembra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 454 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključen 31 vozač i dva vozila, a zadržano je pet vozača, četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola i jedan zbog ponavljanja ili nastavljanja všenja prekšaja. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U sredu, 9. septembra, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se osam saobraćajnih nesreća u kojima su četiri osobe zadobile lake telesne povrede. U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se šest saobraćajnih nesreća u kojima su tri osobe lakše povređene.
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