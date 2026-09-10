U PANČEVU UHAPŠEN KRADLJIVAC: Krao torbe, novac, satove, mobilne...

PRIPADNICI policije u Pančevu, efikasnim radom, rasvetlili su više krađa izvršenih na području ovog grada i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i uhapsili R. L. (43).

Foto: MUP

Kako se sumnja, R. L. je u proteklih dva meseca, iskoristivši odsustvo građana, iz putničkih motornih vozila, ugostiteljskih i trgovinskih objekata krao torbe u kojima su se nalazila lična dokumenta, novac, satovi, mobilni telefoni i druge vrednosti.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla novac i druge predmete za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.



Takođe, policija je pretresom pronašla i oko četiri grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain i vagice za precizno merenje, te će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga.Osumnjičenom R. L. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.