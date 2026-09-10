U PANČEVU UHAPŠEN KRADLJIVAC: Krao torbe, novac, satove, mobilne...
PRIPADNICI policije u Pančevu, efikasnim radom, rasvetlili su više krađa izvršenih na području ovog grada i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom i uhapsili R. L. (43).
Kako se sumnja, R. L. je u proteklih dva meseca, iskoristivši odsustvo građana, iz putničkih motornih vozila, ugostiteljskih i trgovinskih objekata krao torbe u kojima su se nalazila lična dokumenta, novac, satovi, mobilni telefoni i druge vrednosti.
Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla novac i druge predmete za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.
Osumnjičenom R. L. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
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