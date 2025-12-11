RANJEN MUŠKARAC (28) U PUCNJAVI U OBRENOVCU: Hitno prevezen u Urgentni centar
DANAS u 12.30 sati dogodila se pucnjava u Obrenovcu, saznaje "Blic".
Prema saznanjima, muškarac (28) zadobio je povrede od vatrenog oružja.
Kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar.
U toku je potraga za počiniocem.
(Blic)
BONUS VIDEO:
PUCNJAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba
