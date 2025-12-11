Zločin

RANJEN MUŠKARAC (28) U PUCNJAVI U OBRENOVCU: Hitno prevezen u Urgentni centar

Ana Đokić

11. 12. 2025. u 13:29

DANAS u 12.30 sati dogodila se pucnjava u Obrenovcu, saznaje "Blic".

РАЊЕН МУШКАРАЦ (28) У ПУЦЊАВИ У ОБРЕНОВЦУ: Хитно превезен у Ургентни центар

Foto SK

Prema saznanjima, muškarac (28) zadobio je povrede od vatrenog oružja.

Kolima Hitne pomoći prevezen je u Urgentni centar.

U toku je potraga za počiniocem.

(Blic)

BONUS VIDEO:

PUCNJAVA U ZEMUNU: Ranjeno više osoba

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!

MEČ SEZONE U GRACU: Pobeda vodi Zvezdu u nokaut fazu Lige Evrope!