Zločin

HTEO DA SPREČI SUKOB, PA ZADOBIO TEŠKE POVREDE: U Bačkoj Topoli uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

Ljiljana Preradović

27. 10. 2025. u 10:21

PEDESETSEDMOGODIŠNjI muškarac, teško je pobređen u nedelju uveče oko 20 časova, u Bačkoj Topoli, kada je pokušao, kako saznajemo da spreči sukob u jednoj kući, gde je bio gost kao prijatelj.

ХТЕО ДА СПРЕЧИ СУКОБ, ПА ЗАДОБИО ТЕШКЕ ПОВРЕДЕ: У Бачкој Тополи ухапшен осумњичени за покушај убиства

Z. Grumić

Kako nezvanično saznajemo, u porodičnoj kući, dvoje supružnika se posvađalo u prisustvu prijatelja (54), koji je pokušao da smiri situaciju i da spreči supruga da napada ženu, ali ga je muškarac (38) tada napao i povredio.

Osumnjičeni muškarac (38) je identifikovan i priveden, a tužilac je delo kvalifikovao ka pokušaj ubistva.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO JE NIKOLA OSUMNJIČEN ZA JEZIVU NESREĆU NA NOVOM BEOGRADU: Vozio sa 1,76 promila 132 kilometra na čas - stradala cela porodica
Nesreće

0 1

OVO JE NIKOLA OSUMNJIČEN ZA JEZIVU NESREĆU NA NOVOM BEOGRADU: Vozio sa 1,76 promila 132 kilometra na čas - stradala cela porodica

NIKOLA Đ. (24) iz Brčkog osumnjičen je da je skrivio saobraćajnu nesreću u subotu posle ponoći na Novom Beogradu, kada je upravljajući automobilom marke "audi" pod dejstvom alkohola i narkotika prošao kroz crveno i zakucao se u "hjundaji" u kom je bila tročlana porodica - policajac Bojan Živković (43), njegova supruga i njihov devetogišnji sin.

27. 10. 2025. u 13:56

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO PREDMET ĆACILEND UPUTILO TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Pucnjava ispred Skupštine ipak ima elemente terorizma
Suđenja

0 1

VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO PREDMET "ĆACILEND" UPUTILO TUŽILAŠTVU ZA ORGANIZOVANI KRIMINAL: Pucnjava ispred Skupštine ipak ima elemente terorizma

Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na ocenu nadležnosti slučaj protiv Vladana A. (70), koji je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

27. 10. 2025. u 12:36

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!

RUSIJA U ŠOKU: Bivši selektor otišao da se bori za Ukrajinu!