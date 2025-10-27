HTEO DA SPREČI SUKOB, PA ZADOBIO TEŠKE POVREDE: U Bačkoj Topoli uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva

PEDESETSEDMOGODIŠNjI muškarac, teško je pobređen u nedelju uveče oko 20 časova, u Bačkoj Topoli, kada je pokušao, kako saznajemo da spreči sukob u jednoj kući, gde je bio gost kao prijatelj.

Z. Grumić

Kako nezvanično saznajemo, u porodičnoj kući, dvoje supružnika se posvađalo u prisustvu prijatelja (54), koji je pokušao da smiri situaciju i da spreči supruga da napada ženu, ali ga je muškarac (38) tada napao i povredio.

Osumnjičeni muškarac (38) je identifikovan i priveden, a tužilac je delo kvalifikovao ka pokušaj ubistva.