HTEO DA SPREČI SUKOB, PA ZADOBIO TEŠKE POVREDE: U Bačkoj Topoli uhapšen osumnjičeni za pokušaj ubistva
PEDESETSEDMOGODIŠNjI muškarac, teško je pobređen u nedelju uveče oko 20 časova, u Bačkoj Topoli, kada je pokušao, kako saznajemo da spreči sukob u jednoj kući, gde je bio gost kao prijatelj.
Kako nezvanično saznajemo, u porodičnoj kući, dvoje supružnika se posvađalo u prisustvu prijatelja (54), koji je pokušao da smiri situaciju i da spreči supruga da napada ženu, ali ga je muškarac (38) tada napao i povredio.
Osumnjičeni muškarac (38) je identifikovan i priveden, a tužilac je delo kvalifikovao ka pokušaj ubistva.
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)