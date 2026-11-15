Aris razbio Olimpijakos: Crveno-beli primili 100 poena od tima iz Evrokupa
KAKVA utakmica Arisa. Tim iz Soluna je kao domaćin savladao Olimpijakos u 7. kolu grčkog prvenstva sa 100:78 (23:23, 24:20, 29:16, 24:19).
Nije mogao Jorgos Barcokas da računa na dva centra, Tajrika Džonsa i Nikolu Milutinova. Rival je to iskoristio i deklasirao šampiona Evrope.
Hala "Aleksandrio Melatron" je bila prepuna domaćih navijača, pravili su buku i na kraju pomogli igračima da upišu veliki trijumf.
Velika borba vodila se u prvom poluvremenu. Izabranici Vasilisa Spanulisa su na veliki odmor otišli sa +4 - 47:43.
Ova utakmica je rešena u trećem periodu, koji je Aris odigrao fantastičano. Dobio ga je sa 29:16. Olimpijakos od tog udarca nije uspeo da se oporavi i doživeo je ubedljiv poraz.
Tim iz Soluna je pokazao koliko je ozbiljan, u razmaku od dve nedelje dobio je i Olimpijakos i Panatinaikos (101:91). Neverovatno zvuči podatak da je protiv oba tima došao do brojke od 100 poena.
Kod pobednika se najviše istakao Met Morgan sa 21 poenom, pratio ga je Nenad Dimitrijević sa 19. Na drugoj strani najbolji je bio Evan Furnije sa 29, dok je Saša Vezenkov stao na 19.
Oba tima posle ove utakice imaju učinak 6-1, baš kao i Panatinaikos. Jedini sa maksimalnih 7-0 je PAOK.
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