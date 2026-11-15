Jovanović hvali Orlove pred okršaj u Volosu: "Srbija nije zaslužila nulu, nismo favoriti"

Utakmica je na programu u ponedeljak (16. novembar) sa početkom u 20.45.

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Srbija u Volosu traži način da završi takmičenje u Ligi nacija časnijim izdanjem, dok će domaćin pokušati da sačuva mesto među najboljim evropskim selekcijama i prođe u narednu fazu ovog takmičenja. Pred poslednji meč A divizije, selektor Grčke Ivan Jovanović, koji je po rođenju Srbin, govorio je na konferenciji za medije.

Dve selekcije u duel ulaze posle neprijatnih poraza. Grci su u prethodnom kolu doživeli težak debakl protiv Holandije, koja ih je na svom terenu savladala sa čak 7:0, dok je Srbija na Marakani izgubila od Nemačke rezultatom 3:1. Grčka trenutno ima osam bodova, a naš nacionalni tim je poslednji sa nulom.

Jovanović smatra da stanje na tabeli ne oslikava u potpunosti kvalitet srpske reprezentacije. Podsetio je da su izabranici Veljka Paunovića u većem delu takmičenja imali prilike i dobre momente, ali je ukazao i na iskustvo koje Srbija poseduje zahvaljujući nastupima na velikim međunarodnim takmičenjima.

- Ne bih prihvatio tu ulogu samo na osnovu toga što mi imamo osam bodova, a Srbija nema nijedan. Pre svega, Srbija nije zaslužila da bude na nuli. Osim jedne utakmice protiv Nemačke, u svim ostalim su imali svoje trenutke, svoje prilike. Srbija je iskusnija od nas kada su u pitanju ovakve utakmice, iza njih je nekoliko velikih takmičenja, što se za reprezentaciju Grčke u poslednje vreme ne može reći. Naša reprezentacija (Srbije prim. aut.) je u tranzicionoj fazi, biće potrebno vremena. Ali, nije lako ni Veljku ni momcima, jer mi kao narod nismo previše strpljivi. Jesmo mi u nešto boljoj poziciji na tabeli, ali verujte da imamo veliko poštovanje prema Srbiji, jer i ona ima svoje ciljeve uoči sutrašnjeg duela i znamo koliko nas teška utakmica čeka - rekao je Jovanović na konferenciji za medije u Volosu.

Za Grčku je, uprkos ubedljivom porazu od Holandije, četvrtfinale i dalje dostižan cilj. Čak i ako plasman više ne bude zavisio isključivo od njih, Grci žele da odrade svoj deo posla i sačekaju rasplet drugog susreta.

- Teško jeste, ranjeni smo, niko se tome nije nadao, ali mi smo profesionalci i naučeni smo da ovakve stvari isprocesuiramo vrlo brzo i da osećanja ostavimo po strani, jer vremena naprosto nemamo. Snaga jednog tima mora da bude veća kada prolazimo kroz teške, nego kroz lepe momente. Mislim da svi mi imamo ego, koji mora da proradi u ovakvim situacijama. Da pokažemo zašto smo ovde, da sve ono pre, kada smo možda i prevazišli sebe, nije bilo slučajno. Možda sutra ne zavisi sve od nas, čekaćemo rezultat duela Nemačke i Holandije, ali želimo da se plasiramo u četvrtfinale.

Jovanović je upravo u Volosu započeo je trenersku karijeru, pa će povratak u grad u kojem je napravio prve korake na klupi za njega predstavljati poseban trenutak.

- Imam prelepe uspomene odavde. Znamo da će sutra biti pun stadion i znam da ćemo imati podršku kao na prethodnim utakmicama, bez obzira na ishod prethodne utakmice. Nadam se da ćemo mi adekvatno odgovoriti tom ambijentu.

Srpski stručnjak ne želi da razmišlja o kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo ili narednim obavezama pre nego što završi posao u Ligi nacija.

- Ovog momenta ne razmišljam o sledećim fazama i takmičenjima. Zaista bi bilo dobro da ostanemo u elitnom društvu, ali kada si već u toj kategoriji, onda nemaš mnogo vremena da razmišljaš o budućnosti, čak ni o Evropskom prvenstvu. Morali smo ovde da se pokažemo u najboljem svetlu. Četvrtfinale je trenutno naš cilj, a osnovni cilj je bio da pokažemo da nam je ovde mesto i mislim da smo to i uradili, bez obzira na poteškoće koje nam je donela ova jedna, poslednja utakmica - zaključio je Jovanović.