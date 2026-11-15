Fudbal

Vasilije Kostov među 10 najboljih na svetu! Zvezdin talenat rame uz rame sa Jamalom

У. Ћ.

15. 11. 2026. u 18:04

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Na samom vrhu nalazi se Dezire Due iz Pari Sen Žermena.

Василије Костов међу 10 најбољих на свету! Звездин таленат раме уз раме са Јамалом

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Vasilije Kostov nastavlja da skreće pažnju na sebe i van granica Srbije, a najnovija analiza Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) svrstala ga je u sam vrh svetskog fudbala kada je reč o ofanzivnim sposobnostima igrača mlađih od 22 godine.

Vezista Crvene zvezde zauzeo je deseto mesto u istraživanju koje je CIES sproveo u saradnji sa platformom „SkillCorner“, a koje je obuhvatilo fudbalere iz 49 najjačih liga na svetu. Posebno je analizirana sposobnost igrača da se kretanjem otvore za prijem lopte između protivničkih linija i na taj način omoguće saigračima da pronađu rešenje za napredovanje ka golu.

Analiza nije obuhvatila sve mlade fudbalere bez ograničenja, već su kriterijumi podrazumevali da igrači budu mlađi od 22 godine, da su u aktuelnoj sezoni odigrali najmanje 360 minuta, kao i da su tokom prethodne skupili više od 1.000 minuta.

Kostov je po ovom parametru zabeležio 47,1 ponuđenu opciju za dodavanje na 90 minuta, što je dovoljno za deseto mesto. Razlika u odnosu na sedmoplasiranog Lamina Jamala iz Barselone iznosi svega 2,7, pošto je mladi Španac ostvario učinak od 49,8.

Na samom vrhu nalazi se Dezire Due iz Pari Sen Žermena sa 66,7, dok drugo mesto pripada Njuertonu Martinsu iz Šahtjora, koji ima 64,0. Treći je Leandro Ernandez iz Kolo Koloa sa 59,8.

Da priznanje CIES-a nije došlo bez osnova, pokazuju i Kostovljevi učinci u dresu Crvene zvezde. Ove sezone je na 19 utakmica u svim takmičenjima postigao šest golova i zabeležio tri asistencije. Njegova trenutna tržišna vrednost, prema podacima Transfermarkta, procenjena je na 25 miliona evra.

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